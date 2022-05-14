Міни навіть у дитячих ліжечках: голова Харківської ОВ попередив мешканців про небезпеку

Жителів звільнених населених пунктів просять поки що не поспішати з поверненням додому

У Харківській області триває розмінування територій / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харківській області ворог відступаючи замінував двори, дитячі садки, лісосмуги та дороги. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог не завдавав ударів по Харкову, зосередив увагу на позиціях ЗСУ та по громадах області. Від обстрілів страждають: Чугуїв, Дергачі, Золочів, Лозова та інші. "Відступаючи, ворог замінував абсолютно все: двори, дитячі садки, дитячі ліжка навіть , лісосмуги, узбіччя доріг. Триває ретельна робота з розмінування. Вона вимагає певного часу. Прошу до офіційних повідомлень утриматися від повернення", – звернувся він до мешканців Харківської області.

Також Синегубов зазначив, що ворог продовжує обстрілювати звільнені населені пункти, причому намагаються потрапити до цивільних автомобілів та автобусів.

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Ситуація у Харкові

Український контрнаступ на північний схід від Харкова значно просунувся вперед і, ймовірно, найближчими днями чи тижнями просунеться до кордону з Росією .

Збройні сили України відкинули від Харкова російських окупантів . Але при цьому війська РФ намагаються просунутися на Донбас. Вони перенаправляють туди всі свої сили.

Експерти зазначають, що наступ ЗСУ, ймовірно, спрямований на те, щоб витіснити російські війська із зони дії артилерійського вогню Харкова та вийти на кордон Білгородської області РФ.

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Водночас окупанти продовжують обстрілювати ракетами об'єкти критичної інфраструктури Харківської області