Світ втомився від шантажу Росії: головні заяви влади за 23 червня

Відносини Росії та західних країн безнадійно зіпсовані

Загрози Путіна набридли Заходу. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 120-й день повномасштабної війни з Росією. Окупанти захопили два населені пункти на Сєвєродонецькому напрямку, а тим часом Україна чекає рішення про кандидатство до членів ЄС.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 23 червня.

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Президент України підбив підсумки 119-ї доби війни проти Росії

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян у ніч на 23 червня і розповів, що в Україні пройшов День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни.

"Тієї війни. Війни, яка назавжди повинна була залишитися в історії XX століття і ніколи не повинна була повторитися. Але повторюється. Сьогодні немає дефіциту слів про те, що Росія зробила 24 лютого те саме, що нацисти – 22 червня. Тоді від ранку вторгнення до поразки агресора минуло 1418 днів. Ми ж маємо звільнити нашу землю і дійти перемоги, але швидше. Значно швидше. Це наша національна мета", – заявив Зеленський.

Президент також розповів, що провів телефонний марафон заради позитивного рішення щодо кандидатства у члени ЄС для України з 11 лідерами країн та планує продовжити переговори з іншими європейськими президентами.

Розповів президент про ракетний обстріл Миколаєва та артилерійські удари по Донбасу.

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"Ось чому ми знову і знову акцентуємо на прискоренні постачання зброї для України. Якнайшвидше потрібен паритет на полі бою, щоб зупинити цю диявольську армаду і посунути її за межі України", – сказав Зеленський.

Україна набула статусу кандидата члена в ЄС

Україна отримала статус кандидата члена в ЄС. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні розпочинається історичний для нас саміт ЄС. Головними темами стануть російське вторгнення та надання Україні і Молдові статусу кандидатів на членство в Євросоюзі. Чекаємо на зелене світло, Україна заслужила статус кандидата", – написав Єрмак.

Глава Офісу президента наголосив, що мета України – повноцінне членство в ЄС.

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"І ми будемо готові розпочати виконання плану від Єврокомісії для початку переговорів про це", – підсумував він.

Світ втомився від шантажу Росії

Безкарне російське зло розростається. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в своєму Twitter.

"Втручання у вибори, політичні вбивства та ігри з хімічною зброєю трансформувалися у бомбардування міст, міграційну кризу та загрозу голоду. Кремль хоче перечекати, поки світ "втомиться від України". Час показати: світ втомився від шантажу Росії", – написав Подоляк.

Німецько-російські відносини назавжди зіпсовані через війну в Україні

Більшість німців вважають, що німецько-російські відносини назавжди зіпсовані через війну Росії проти України. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

"Понад дві третини опитаних (71%) вважають неможливим повернення відносин між Росією та Німеччиною до того рівня, на якому вони перебували до початку війни, за президентства Путіна", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за даними соцопитування, проведеного інститутом громадської думки Forsa на замовлення журналу International Politik, трохи менше чверті опитаних (24%) вважають, що після закінчення війни відносини можуть повернутися до того стану, в якому вони були до війни.

До того ж, у східній Німеччині 81% людей вважають, що німецько-російські відносини залишаться безнадійно зіпсованими навіть після закінчення війни, тоді як на заході таку думку підтримують 69%.

Окупанти захопили два населені пункти на Сєвєродонецькому напрямку

На Волинському та Поліському напрямках у період 22 червня – 1 липня 2022 року в Гомельській області, поблизу державного кордону з Україною, буде продовжуватися мобілізаційне навчання збройних сил Республіки Білорусь. Під час його проведенння планується опрацювати питання призову військовозобов'язаних запасу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Тим часом на Слов'янському напрямку угруповання агресора основні зусилля зосереджує на покращенні тактичного становища та виявленні слабких місць в обороні українських військ. Ворог намагається створити умови для відновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ. З метою посилення угруповання військ у районі міста Ізюм противник перемістив до двох танкових підрозділів. Окупанти планують застосувати важкі вогнеметні системи на Слов'янському напрямку.

"На Сєвєродонецькому напрямку противник захопив населені пункти Лоскутівка, Рай-Олександрівка. Веде штурмові дії з метою встановлення контролю за населеним пунктом Сиротине. Здійснює підготовчі заходи щодо форсування річки Сіверський Донець", – інформує Генштаб.

Докладніше про ситуацію на фронті розповів телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0.":

Втрати російських окупантів становлять 34 430 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 34 430 солдатів та 1504 танки. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 34 430 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1504 (+8) од.,

бойових броньованих машин – 3632 (+18) од.,

артилерійських систем – 756 (+4) од.,

РСЗВ – 240 (+1) од.,

коштів ППО – 99 (+0) од.,

літаків – 216 (+0) од.,

вертольотів – 183 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 (+6) од.,

крилатих ракет – 137 (+0) од.,

кораблів/катерів – 14 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2548 (+5) од.,

спеціальної техніки – 60 (+0) од.

Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ потужно вдарили по окупантах на сході.

Також нагадаємо, Маляр пояснила, чому посилилися обстріли Харкова.