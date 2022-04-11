На Дніпропетровщині ЗСУ збили російський літак, що летів з Донбасу – Лукашук

За словами Миколи Лукашука, загалом на Дніпропетровщині 11 квітня був мирний день

Українські захисники вкотре збили літак окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що у регіоні 11 квітня було збито ворожий літак, що летів з боку Донбасу. Водночас загалом на Дніпропетровщині день був мирним.

Про це Лукашук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Яка ситуація у Дніпропетровській області?

В одному з сіл Синельниківського району на кордоні із Запорізькою областю рятувальники розміновують поля, на які ворог випустив касетні міни. Підрозділи ДСНС працювали не одну годину, вже знешкодили 150 вибухонебезпечних предметів. Фахівці продовжать роботу завтра, 12 квітня.

"Також на підльоті до Дніпропетровської області сьогодні було збито ворожий літак, який летів зі сторони Донеччини. Слава нашим військовим, які бережуть небо над Україною!" – написав Лукашук.

За його словами, загалом на Дніпропетровщині сьогодні, 11 квітня, був мирний день. Область продовжує приймати вантажі з гуманітарної допомоги, а також зустрічають переселенців. Обласна рада разом із обласною військовою адміністрацією робить все для того, щоб люди були забезпечені дахом над головою, продуктами харчування та медикаментами.

По Дніпропетровській області вночі окупанти завдали три ракетні удари

Російські військові тричі обстріляли Дніпропетровську область. Про це повідомляє голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

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"Для нашої області це була епоха антирекордів. Сирени практично щогодини. І, на жаль, є "прильоти" у різних районах", – йдеться у повідомленні.