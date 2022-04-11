На Дніпропетровщині ЗСУ збили російський літак, що летів з Донбасу – Лукашук

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що у регіоні 11 квітня було збито ворожий літак, що летів з боку Донбасу. Водночас загалом на Дніпропетровщині день був мирним.
Про це Лукашук повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Яка ситуація у Дніпропетровській області?
В одному з сіл Синельниківського району на кордоні із Запорізькою областю рятувальники розміновують поля, на які ворог випустив касетні міни. Підрозділи ДСНС працювали не одну годину, вже знешкодили 150 вибухонебезпечних предметів. Фахівці продовжать роботу завтра, 12 квітня.
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"Також на підльоті до Дніпропетровської області сьогодні було збито ворожий літак, який летів зі сторони Донеччини. Слава нашим військовим, які бережуть небо над Україною!" – написав Лукашук.
За його словами, загалом на Дніпропетровщині сьогодні, 11 квітня, був мирний день. Область продовжує приймати вантажі з гуманітарної допомоги, а також зустрічають переселенців. Обласна рада разом із обласною військовою адміністрацією робить все для того, щоб люди були забезпечені дахом над головою, продуктами харчування та медикаментами.
По Дніпропетровській області вночі окупанти завдали три ракетні удари
Російські військові тричі обстріляли Дніпропетровську область. Про це повідомляє голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко.
"Для нашої області це була епоха антирекордів. Сирени практично щогодини. І, на жаль, є "прильоти" у різних районах", – йдеться у повідомленні.
У Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об'єкт. Пожежу там рятувальники гасили кілька годин. Є один постраждалий.
У Павлоградському районі ракета влучила у промисловий об'єкт. На місці зруйновано приміщення. У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства.
Також вночі над територією області українські військові збили два ворожі безпілотники.
Обстріли Дніпропетровської області
- 31 березня дві ракети окупантів впали на територію однієї з військових частин на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули дві особи, ще п'ятеро травмовані. Повністю знищено склад з паливно-мастильними матеріалами.
- Того дня під час обстрілів Дніпропетровської області російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси. РФ здійснила реактивний артилерійський обстріл двох населених пунктів у Криворізькому районі, використовуючи систему залпового вогню "Торнадо-С".
- 5 квітня українська ППО збила дві ракети російських військових у Дніпропетровській області. Через уламки від ракет постраждалих немає.
- 8 квітня окупанти били по цивільних та цивільних об'єктах з повітря. Було три обстріли території Дніпропетровської області упродовж дня. Чотири людини загинули, а ще семеро отримали поранення.