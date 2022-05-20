На Донбасі окупанти продовжують атаки: як ЗСУ покришили їхню техніку

Окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів

Вздовж усієї смуги оборони на Донецькому та Луганському напрямах ворог застосовує бойову авіацію / Колаж "Сьогодні"

У Донецькій та Луганській областях армія Росії спробувала прорвати оборону ЗСУ, проте зазнавала втрат як у небі так і на землі. Жодна атака окупантів не завершилася успіхом.

Про це йдеться у свіжому зведенні штабу Угруповання Об'єднаних сил.

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Що відомо

Вздовж усієї смуги оборони на Донецькому та Луганському напрямах ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 83 цивільні об'єкти з них: 72 житлових будинки, дві школи, гуртожиток, собор Свято-Успенської Святогірської лаври, два магазини, ангар із насінням соняшника та ряд господарських та складських приміщень. В результаті загинули щонайменше чотири цивільні особи, ще п'ятеро отримали поранення.

Втрати ворога

Загалом бійці Групування Об'єднаних сил відбили 20 травня 11 атак ворога. Наші військові знищили:

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вісім танків;

три артилерійські системи;

десять одиниць бойової броньованої техніки;

три спеціальні броньовані автомобілі;

шість одиниць автомобільної техніки;

апарат типу Орлан-10;

оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA".

Обстановка

Радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що захисники "Азовсталь" показали усьому світові приклад героїзму. Вони в нелюдських умовах вели бої майже три місяці і змушені були проводити ампутації кінцівок пораненим побратимам без анестезії.

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