На Донбасі українські військові відбили 14 атак армії РФ

Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил відбили 14 атак російських військових на Донецькому та Луганському напрямках сьогодні, 29 квітня.
Про це повідомляє ООС.
Українські захисники знищили:
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- 11 танків,
- 7 артилерійських систем,
- 27 одиниць броньованої техніки,
- 1 бойову броньовану машину,
- 14 автомобілів ворога.
Також підрозділи протиповітряної оборони на Донбасі збили один літак та сім безпілотних літальних апаратів.
"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!" – йдеться у повідомленні.
Коли настане світ?
Наразі українці постійно думають, коли в Україні настане мир, а окупанти підуть із нашої землі. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на це питання водночас є і немає відповіді.
"Очевидно, що щодня – а особливо сьогодні, коли розпочався третій місяць нашого опору – всіх в Україні непокоїть питання про мир. Про те, коли це все закінчиться. Про те, коли і що може стати перемогою для України. На це питання одночасно і є і немає простої відповіді: коли буде перемога – її відчує кожен, коли настане світ – його побачить кожен, але щоб це сталося – і сталося швидше – ми повинні думати не про те, коли і що це буде. А про те, як зробити перебування окупантів на нашій землі ще болючішим", – зазначив президент.
Також він додав, що Україна готова до миру ще з часів початку війни на Донеччині.
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"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."