На Донбасі ЗСУ відбили вісім атак ворога та знищили ворожу техніку

Протягом цієї доби, 6 травня, військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили вісім атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
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"Завдяки вмілим діям і майстерності наші воїни завдали шкоди російським окупантам", – йдеться у повідомленні.
Зокрема українські захисники знищили три танки, вісім артилерійських систем (з них 4 РСЗВ), сім одиниць бойової броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної та один автомобіль ворога.
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Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили сім безпілотних літальних апаратів на кшталт "Орлан-10".
У Пентагоні назвали причини провалу наступу РФ на Донбасі
Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі розповів, чому просування російських військ на Донбасі та на півдні України було нерівномірним.
За його словами, загалом у Пентагоні не думають, що РФ вирішила свої проблеми з логістикою та підтримкою.
Кірбі також відзначив і запеклий український спротив.
Третя причина, за його словами, – це погодні умови.
Крім того, окупанти досі не подолали проблеми лідерства та згуртованості підрозділів.
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