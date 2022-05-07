На Донбасі ЗСУ відбили вісім атак ворога та знищили ворожу техніку

Захисники завдали шкоди російським окупантам

Українські захисники знищили 3 танки, 8 артилерійських систем. Колаж "Сьогодні"

Протягом цієї доби, 6 травня, військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили вісім атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

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"Завдяки вмілим діям і майстерності наші воїни завдали шкоди російським окупантам", – йдеться у повідомленні.

Зокрема українські захисники знищили три танки, вісім артилерійських систем (з них 4 РСЗВ), сім одиниць бойової броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної та один автомобіль ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили сім безпілотних літальних апаратів на кшталт "Орлан-10".

У Пентагоні назвали причини провалу наступу РФ на Донбасі

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі розповів, чому просування російських військ на Донбасі та на півдні України було нерівномірним.

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За його словами, загалом у Пентагоні не думають, що РФ вирішила свої проблеми з логістикою та підтримкою.

Кірбі також відзначив і запеклий український спротив.

Третя причина, за його словами, – це погодні умови.

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Крім того, окупанти досі не подолали проблеми лідерства та згуртованості підрозділів.

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