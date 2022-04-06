На Київ уже наведені ядерні ракети — полковник СБУ

Російська Федерація розглядає питання щодо застосування проти Києва ядерної зброї. Вже є ракета, спрямована у бік української столиці.
Про це полковник СБУ Михайло Притула сказав журналістам каналу "Україна 24" Василю Голованову та Віолетті Логуновій в ефірі проєкту FREEДІМ.
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"Вони це питання розглядали, розглядають. Будьте впевнені, що є ракети, в яких вже наведені координати Києва і найближчих міст, у тому числі військових частин. Вони не дуже сильно приховують. Вони анонс цієї війни, тобто стратегічний задум цієї війни, вони опублікували ще 21 квітня 2008 року. Тобто рівно 14 років тому. І там в цьому стратегічному задумі були описані деякі події, які відбулися вже", — сказав Притула.
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Полковник СБУ зазначив, що у РФ є сценарій щодо Києва.
"Там є події, коли вони хочуть підірвати ядерний боєприпас на великій висоті, тобто близько 20-25 кілометрів з метою погасити електроніку Києва і далі увійти за допомогою десанту. Тобто цей сценарій для них цілком реальний. Оскільки вони люблять білоруський народ, вони там можу зробити на території Білорусі, щоб претензій не було ні від кого. Над територією Білорусі, але електроніку виб'є у нас...Я розумію, що вони хочуть зробити, я розумію, що ми повинні просто до цього готуватися", – зазначив Притулку.
Загроза ядерного удару
- Генсекретар ООН заявив, що зараз не можна виключати можливості ядерної війни. Адже президент РФ уже загрожував ядерною зброєю.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї у Білорусі.
- Незабаром РФ здійснила ці плани – Путіну дозволили розмістити у Білорусі ядерну зброю. Там відбувся референдум з поправок до Конституції – "за" проголосували 65,16% білорусів. Таким чином країна фактично анулює статус без'ядерної держави.
- У Пентагоні відреагували на погрозиПутіна про ядерну зброю. За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, якщо Російська Федерація скористається ядерною зброєю, то у світі почнеться катастрофа.
- Крім того, США, НАТО та Британія відреагували на ядерні погрози Путіна. Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що такий крок Путіна є частиною "моделі" для "створення неіснуючих загроз".