На Луганщину щодня прибувають по 30 "КамАЗів" російських окупантів

Евакуація в області походить тільки з Лисичанська та Горської громади

Росіяни щодня завозять до Луганської області по 30 КамАЗів з військовими, сказав Сергій Гайдай. Колаж "Сьогодні".

Щодня до Луганської області прибуває по 30 "КамАЗів" російських солдатів. Найгарячіша точка – Сєвєродонецьк.

Про це повідомив у Телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Реклама

Деталі

"Трупи загиблих не забирають, але нових майбутніх трупів – системно привозять. Щодня до Луганської області прибувають по 30 "КамАЗів" розсолдат. Під масованим обстрілом росіян ВСІ вільні населені пункти області. Найгарячіша точка – Сєвєродонецьк", – написав керівник ОВА.

За його словами, в обласному центрі тривають вуличні бої, росіяни контролюють більшу частину міста. Солдати Росії масово гинуть, але їм на зміну щодня прибувають все нові й нові вбивці. Сєвєродонецьк руйнують "у нуль".

Евакуація в області відбувається лише з Лисичанська та Горської громади. Вивезти людей із Сєверодонецька та "Азоту" зокрема – неможливо, це небезпечно.

Реклама

Лисичанськ, за словами Гайдая, повністю під українським контролем, гуманітарні вантажі туди завозяться щодня.

Раніше ми писали, що українські військові двічі на добу зупиняли спроби російських окупантів форсувати річку Сіверський Донець у Луганській області. підірвавши два понтонні мости біля Білогорівки.

Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко прогнозує успішний контрнаступ українських захисників , а також звільнення захоплених територій до кінця літа