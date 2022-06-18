На Луганщину щодня прибувають по 30 "КамАЗів" російських окупантів

Щодня до Луганської області прибуває по 30 "КамАЗів" російських солдатів. Найгарячіша точка – Сєвєродонецьк.
Про це повідомив у Телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
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"Трупи загиблих не забирають, але нових майбутніх трупів – системно привозять. Щодня до Луганської області прибувають по 30 "КамАЗів" розсолдат. Під масованим обстрілом росіян ВСІ вільні населені пункти області. Найгарячіша точка – Сєвєродонецьк", – написав керівник ОВА.
За його словами, в обласному центрі тривають вуличні бої, росіяни контролюють більшу частину міста. Солдати Росії масово гинуть, але їм на зміну щодня прибувають все нові й нові вбивці. Сєвєродонецьк руйнують "у нуль".
Евакуація в області відбувається лише з Лисичанська та Горської громади. Вивезти людей із Сєверодонецька та "Азоту" зокрема – неможливо, це небезпечно.
Лисичанськ, за словами Гайдая, повністю під українським контролем, гуманітарні вантажі туди завозяться щодня.
Раніше ми писали, що українські військові двічі на добу зупиняли спроби російських окупантів форсувати річку Сіверський Донець у Луганській області. підірвавши два понтонні мости біля Білогорівки.
Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко прогнозує успішний контрнаступ українських захисників , а також звільнення захоплених територій до кінця літа