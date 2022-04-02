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На місяць війни Україна витрачає 10 мільярдів доларів

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2 квітня, 17:15
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Під час економічної наради став відомий стан української економіки під час війни
Стан української економіки на другому місяці опору України військовому вторгненню Росії / Колаж "Сьогодні"
Стан української економіки на другому місяці опору України військовому вторгненню Росії / Колаж "Сьогодні"

На місяць військових дій Україна витрачає приблизно 10 млрд доларів США.Це стало відомо під час наради щодо розвитку української економіки в умовах воєнного часу, де також обговорили джерела фінансування видатків.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента України.

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Деталі

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з економічних блоків Офісу Глави держави та Кабінету Міністрів.

Під час цього учасники обговорили стан української економіки на другому місяці війни та розглянули прогнози її розвитку.

"На нараді обговорили джерела фінансування видатків, зокрема власні податкові надходження та допомогу міжнародних партнерів України. У цьому ж контексті торкнулися перспективи переходу на спрощену систему оподаткування, заплановану на квітень", – йдеться у повідомленні.

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Учасники зустрічі також обговорили проведення посівної кампанії, зокрема забезпечення аграріїв пальним.

"Було розглянуто шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією", – йдеться у повідомленні.

Втрату житла компенсуватимуть не лише грошима

Українцям держава відшкодовуватиме збитки за пошкоджене чи втрачене під час війни житло. Гроші будуть видаватитим українцям, які подадуть заявку до "Дії" або до ЦНАПу.

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У законопроекті №7198 йдеться, що замість коштів людям надаватимуть житлову площу з обмеженням до 150 м кв.

Крім того, людина зможе обирати місто, де хоче оселитися. Якщо, наприклад, людина втратила житло у Харкові, то вона зможе вибрати квартиру з такими ж характеристиками, як були у його будинку, у будь-якому іншому місті.

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