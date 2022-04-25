На Великдень окупанти вели потужні обстріли усієї Луганської області – Гайдай

Внаслідок обстрілів було зруйновано будинки, також окупанти втретє потрапили до нафтопереробного заводу

Окупанти продовжують обстріл українських міст / Фото: Колаж: Сьогодні

У Луганській області на Великдень російські військові втретє влучили до нафтопереробного заводу. Про це повідомив у Telegram-каналі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"У неділю вся область опинилася під потужними обстрілами росіян. Згоріли три багатоповерхівки та чотири приватні будинки. Через ворожий обстріл у ДТП потрапили кілька автомобілів, деякі машини загорілися. Тому рятували людей не лише розбираючи завали, а й з транспортних засобів", – розповів Гайдай.

За його словами, окупанти вже втретє влучили до нафтопереробного заводу в Лисичанську.

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Найбільше від російських військових на Великдень постраждали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Гірське.

"У Лисичанську пошкоджено дві багатоповерхівки та щонайменше два приватні будинки. У Сєвєродонецьку – багатоповерхівка та господарські будівлі поруч. У Рубіжному та Гірському – будинки", – зазначив Гайдай.

Ситуація у Луганській області