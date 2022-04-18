На Житомирській трасі відновили сполучення з Києвом

Майже з перших днів після звільнення Київської області "Укравтодор" почав працювати на критично важливих об'єктах

До Києва тепер можна доїхати Житомирською трасою. Фото: колаж "Сьогодні"

На Житомирській трасі 18 квітня почала працювати тимчасова переправа через річку Ірпінь біля Стоянки. Зруйнований міст вже демонтують, на його місці найближчими місяцями з'явиться новий. Роботи розпочалися з перших днів деокупації району.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

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"Це один із тих напрямків, де критично важливо було швидко відновити транспортний зв'язок. Адже ще в перші дні російського вторгнення міст підірвали і сполучення зі столицею було розірвано", – зазначив Кубраков.

Полем бою стала сама Житомирська траса. Тому дорогу розчищали паралельно з будівництвом тимчасового об'їзду.

Тепер переправа через річку Ірпінь здійснюється щебеневою дорогою. Нею можуть користуватися переважно легкові та маловантажні автомобілі. Для великовагового транспорту поки що передбачається проїзд іншими обхідними шляхами.

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"Це тимчасове рішення, адже паралельно ведуться роботи з демонтажу зруйнованого мосту. Вже за кілька місяців плануємо збудувати та відкрити один проїзд по новому мосту на трасі М-06", – анонсував Кубраков.

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