"Нам говорили рити окопи". Топ-10 цитат зі спільного інтерв'ю Зеленських

Сайт "Сьогодні" зібрав головні тези з інтерв'ю

Володимир та Олена Зеленські дали спільне інтерв'ю. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський та його дружина Олена дали інтерв'ю українським журналістам. Глава держави розповів про евакуацію із заводу "Азовсталь", можливі переговори з Росією, а також оцінив готовність України до вторгнення РФ Крім того, президент дав пораду українцям.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні тези з інтерв'ю.

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Готовність України до вторгнення РФ

Україна змогла підготуватися до повномасштабного вторгнення Росії, тому плани Кремля завершити війну за 2-3 дні зазнали краху.

"Чи можна було підготуватись до цієї війни? Я вважаю, що ми були непогано підготовленими. Вони не знали про багато речей і потім вони отримали все це. Навіть при збільшених обсягах (віськової допомоги – ред.) всі аналітики говорили – з цим форматом армії і техніки, які є в Україні, вони зайдуть за пару днів. Всі говорили, що за 2-3 дні вони нас захоплять. Ця аналітика відома була", – сказав президент.

Обмін захисників "Азовсталі"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з "Азовсталі" вивезли всіх цивільних, медиків та поранених. Тепер евакуйованих захисників Маріуполя мають звільнити за процедурою обміну. За словами глави держави, українські військові отримали сигнал, що мають повне право вийти і зберегти свої життя.

"Хлопці від військових отримали сигнал, що мають повне право вийти і зберегти свої життя. Військове командування передало все це всім заблокованим на "Азовсталі", – повідомив президент.

За його словами, далі все залежить від того, що на себе брали ООН, "Червоний Хрест" та РФ. Це стосується безпеки військовослужбовців та обміну.

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"На сьогодні я думаю так: закінчиться процес, яким керує розвідка, – вивезення, виведення захисників та підготовки до діалогу, обміну тощо. Забиратимемо їх додому. Це те, що ми маємо зробити з партнерами, які брали на себе відповідальність", – сказав Зеленський.

Переговори з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним залежить від часу. За його словами, зараз цілі змінюються. Але вирішуватимуться питання щодо обміну, деокупації та завершення війни.

"Все залежить від моменту, коли ми зустрічатимемося. Мета змінюється, як і гібридна війна та гібридні зустрічі. Наприклад, якби сьогодні зустрічалися, ми знаємо, що окуповано, а що ні. Якщо ми зустрічатимемося через два місяці, то ми не знаємо, в якому стані буде все. Вирішуватимуться питання щодо обміну, деокупації та завершення війни. Але багато речей залежать від Росії", – сказав Зеленський.

Глава держави заявив, що зараз важливо, щоб був документ, який би визначив гарантії безпеки України без Росії. Такий документ розроблено.

"Ми як українці багато чого хочемо, вони, як європейці, дуже скептичні. На сьогодні ціль – окремий договір, і він зараз розглядається. "Що буде після того, коли ми це підпишемо і який буде цей договір – ми подивимось, буде потім зустріч чи не буде, буде результат страшного Маріуполя, або ми зайдемо в Маріуполь, Волноваху, тощо і побачимо 5 "Буч", не дай Боже… Може, й не буде після цього (зустрічі – ред.). Як вони поводять себе з маріупольцями… Сьогодні ми бачимо, вони знайшли форму, щоб ці люди (захисники "Азовсталі" – ред.) були живі і вони їх вивезли. Далі буде обмін. Від результатів цих процесів також дуже багато залежати", – наголосив Зеленський.

Коли Україна почала готуватися до вторгнення РФ

Українська влада восени 2021 року побачила ознаки підготовки Росією повномасштабного вторгнення і почала готуватися.

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"Ми жили в постійній війні, вона була абсолютно гібридною. До цього моменту було багато атак – кібератак тощо. Ми розуміли, з яких територій. Ви пам'ятаєме, вирубали нам різні сайти – і Національного банку, і міністерств, не хочу говорити вже про правоохоронні органи і розвідку. Тиск був задовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну", – сказав він.

Від чого зараз Зеленський отримує задоволення

Президент України Володимир Зеленський розповів, що сьогодні отримує задоволення від позитивних результатів держави.

"Багато речей змінилось. Я отримую задоволення від моменту. І що було вчора, і що буде завтра… Деокупована Київська область, не взяли Донбас. Звичайними є речі стратегічні для мене як для людини і як для президента. І я від цього моменту отримую все, що можу. Задоволення від позитивних результатів нашої держави. Я не можу отримувати задоволення від того, що хтось заблокований, комусь зле, хтось загинув. Але я живу сьогодні", – сказав президент.

Зеленська подякувала за зустріч із чоловіком

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що ще з початку війни розуміла, що на її сім'ю чекають великі випробування. Вона була впевнена, що з цим її чоловік упорається, хоч і знала, що буде важко. За словами дружини президента, вона не бачилася з чоловіком 2,5 місяці.

"Сім'я, як і всі українські сім'ї, зараз роз'єднана. Але ніхто в мене не забере чоловіка, навіть війна. Хоча він здебільшого живе на роботі. Ми не бачили його два з половиною місяці, спілкувалися лише телефоном. Я дякую вам за таку можливість побути нам разом. Побачення в ефірі. Магія телебачення. Не можу сказати, що наша сім'я дуже змінилася. Ми тримаємося, все гаразд", – сказала дружина президента України.

Україну обороняє 700 тисяч солдатів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні Україну у війні захищають 700 тисяч військових ЗСУ.

"Тобто на сьогодні ми розуміємо, що зараз – це 700 тисяч. Ви бачите результат роботи 700 тисяч людей, які воюють, щоб захищати таку територію. Але, тим не менш, це в момент війни. Це те, що сталось", – заявив глава держави.

Зеленська про те, чи змінився її чоловік під час війни

Зеленська розповіла, що її чоловік не змінився з початку війни – він як був надійною людиною, так і залишився. Вона зазначила, що його настрій та думки не змінюються.

"Як будь-яка жінка, я розуміла, що на нас і нашу сім'ю чекають великі випробування. Я була впевнена, що з будь-якими випробуваннями він зможе впоратися, але я знала, що це буде тяжко. Легко не було і зараз нелегко", – заявила перша леді.

Головний курс для України

Володимир Зеленський наголосив, що головний курс України – місце серед рівних.

"Я вважаю, що найголовніший наш курс – місце України серед рівних. Це потім проявляється у Євросоюзі, або в тих чи інших оборонних союзах, або в альянсах, або серед гарантерів безпеки. Це інше. Я маю на увазі, це вже результати цієї послідовної політики. Незважаючи на війну, послідовність цю я бачу, і ми йдемо цим шляхом", – наголосив президент.

Порада українцям

Для України перемогою у війні з Росією на сьогодні стало б повернення до ліній розмежування, які існували до 24 лютого. На запитання, що для Зеленського є перемогою, президент відповів:

"Я вважаю, який би апетит не був у різних прошарків нашого населення, найцінніше – зберегти побільше людей – військових... Не треба бути жадібними на цей момент, незважаючи на те, що це не до кінця справедливо. Справедливість – коли ми заберемо все, наша держава все поверне. А це все ж питання буде десятків тисяч людей. Ніхто просто так нічого не віддає, але є земля, яку вони окупували, а є, де вони вкопувались глибоко. Тому вважаю, що без зайвих втрат вийти на цю лінію, яка була до 24 лютого – це для нашої держави перемога".

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