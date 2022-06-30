Нардепи хочуть заборонити виїзд з країни ще одній категорії українців

У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт

Деяким українцям можуть заборонити виїжджати з країни/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає заборону виїжджати з країни українцям, які мають доступ до державної таємниці.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

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Текст законопроєкту №7505 з'явився на сайті у четвер, 30 червня. Нардепи пояснюють, що особи, які володіють таємною інформацією, викликають значний інтерес у ворога, а тому потребують посиленої охорони з боку держави.

"У зв’язку з цим будь-який носій такої інформації викликає значний інтерес у ворога, а тому потребує посиленої охорони з боку держави. Завдячуючи ефективній контррозвідувальній та контрдиверсійній діяльності вітчизняних спецслужб, особи, які отримали доступ до державної таємниці, на території України почуваються безпечно. Водночас такі громадяни, виїжджаючи за кордон, стають легкою здобиччю рашистських спецслужб, які мають розгалужену мережу агентів у більшості країн світу", — написано у пояснювальній записці до законопроєкту.

До державної таємниці може бути зарахована інформація у сферах:

оборони;

економіки;

науки й техніки;

зовнішніх відносин;

державної безпеки та охорони правопорядку.

Кабмін дозволив деяким військовозобов'язаним виїжджати за кордон

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови та розширив категорії військовозобов'язаних чоловіків, якими можна виїжджати за кордон в умовах воєнного стану.

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Так, тепер виїзд за кордон дозволено:

Водіям, які перевозять медичні вантажі, вантажі гумдопомоги для потреб ЗСУ та населення України. Також дозволено пропускати далекобійників на фурах, які мають ліцензії. Залізничникам, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці. Спортсменам і тренерам, які беруть участь у міжнародних змаганнях або готуються до них.

Терміни перебування за кордоном: для водіїв та спортсменів – 30 днів, для далекобійників – 45 днів, для залізничників – 6 місяців.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Зеленський відреагував на петицію про дозвіл чоловікам виїжджати з країни. Також ми писали, чи повернуться українці з ЄС після війни.