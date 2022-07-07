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"Справжній друг України". Зеленський відреагував на відставку Джонсона

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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7 липня, 16:58
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Україна багато отримала від своїх відносин з прем'єр-міністром
Володимир Зеленський прокоментував відставку Бориса Джонсона. Фото: Reuters
Володимир Зеленський прокоментував відставку Бориса Джонсона. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський назвав прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона "справжнім другом України". Він упевнений, що політика Великої Британії щодо України не зміниться найближчим часом, незважаючи на відставку Джонсона.

Про це повідомляє CNN.

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За словами Зеленського, Україна багато отримала від своїх відносин з прем'єр-міністром, включаючи, насамперед, військову підтримку.

Президент заявив, що з нетерпінням чекає на можливість поговорити з Джонсоном безпосередньо, щоб дізнатися більше про деталі його відставки.

Що відомо про відставку Джонсона?

Борис Джонсон 7 липня оголосив про рішення залишити посаду прем'єра Британії та пост лідера Консервативної партії. У своєму зверненні він зазначив, що виконуватиме обов'язки голови партії та уряду доти, доки не буде обрано наступника.

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Вибори нового голови партії мають розпочатися вже сьогодні.

Джонсон підтвердив подальшу підтримку України Лондоном:

"Британія продовжить підтримувати вашу боротьбу за свободу так довго, як це буде потрібно", – звернувся він до українців.

Чого чекати Україні через відставку Джонсона

За словами політолога Ігоря Петренка, допомога Великої Британії може трохи сповільнитися, проте глобальних змін на гірше у відносинах з Україною не відбудеться.

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"Джонсон – великий друг України, це факт. Але підхід у підтримці нашої країни зумовлений не лише особистістю самого Джонсона. Ця цілеспрямована політика Великої Британії. Навіть якщо його посаду обійме новий прем'єр, для нас це взагалі принципово нічого не змінить. Так, новий глава уряду, можливо, почне трохи менше приділяти уваги Україні, поки буде напрацьовувати собі авторитет в очах своїх громадян, проте Україна все ж таки дуже важлива для Великої Британії в її довготривалому плані повернення своєї світової могутності та лідерських позицій у Європі", – заявив Петренко.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв передати Україні ще 10 самохідних артилерійських установок та дрони-камікадзе.

Також ми інформували, що неймовірну допомогу, яку надає прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон Україні у війні, оцінено високим статусом почесного громадянина Одеси.

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