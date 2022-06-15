НАТО готує переведення української армії на зброю Альянсу – Столтенберг

На саміті "Рамштайн-3" обговорюватимуть нову військову допомогу Україні

Генсек НАТО анонсував нову військову допомогу Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

НАТО готує план переведення Збройних сил України з пострадянського озброєння на зброю Альянсу.

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції 15 червня.

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"НАТО готує план переведення української армії з пострадянського озброєння на зброю Альянсу", – розповів генсек.

Столтенберг додав, що ввечері в середу міністри оборони країн НАТО на саміті "Рамштайн-3" у Брюсселі повинні оголосити про надання Україні нового пакету військової допомоги, який включатиме важке озброєння та далекобійну артилерію.

Зазначимо, що у квітні за підсумками саміту "Рамштайн-1" у Німеччині було ухвалено рішення виділити Україні додаткове озброєння.

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Зокрема, Німеччина погодилася передати Україні зенітні самохідні установки "Гепард" (щоправда, скільки, поки що тримається в секреті), Франція забезпечить Київ самохідними артилерійськими установками CAESAR (за даними ЗМІ, Україна отримає 12 гаубиць), а Велика Британія відправить до нашої країни переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak.

Потреби України в зброї

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна потребує постачання західної зброї, щоб перемогти у війні з Росією.

За його словами, Україні необхідно отримати:

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1000 гаубиць калібру 155 мм;

300 РСЗВ;

500 танків;

2000 одиниць бронетехніки;

1000 дронів.

Також стало відомо про те, що Литва передасть Україні велику партію зброї, а саме 110 антидронових рушниць власного виробництва. Зброю назвали "Вбивця орків".