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НАТО готове передати Україні зброю для захисту від наступу РФ – Столтенберг

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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5 квітня, 18:04
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За словами генсека, Москва не відступає від своїх амбіцій в Україні
НАТО може передати нову зброю в Україну. Фото: колаж "Сьогодні"
НАТО може передати нову зброю в Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

НАТО заявило про готовність подальшої збройної підтримки України. Це пов'язано з посиленням наступу РФ на сході і півдні нашої країни.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає "Європейська правда".

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За словами генсека, Москва не відступає від своїх амбіцій в Україні.

"Тепер ми спостерігаємо значний відхід військ від Києва для перегрупування, переозброєння та поповнення запасів, а також переключення їхньої уваги на схід. Найближчими тижнями ми очікуємо подальшого наступу Росії на сході та півдні України, щоб спробувати захопити весь Донбас і створити сухопутний міст до окупованого Криму", – сказав Столтенберг.

Він зазначив, що міністри закордонних справ НАТО на зустрічі обговорять, яку подальшу підтримку вони можуть надати. За словами Столтенберга, союзники рішуче налаштовані надавати подальшу підтримку Україні, зокрема протитанкові засоби, системи ППО та іншу техніку.

НАТО також розгляне підтримку України у сфері кіберзахисту та захисту від хімічних та біологічних загроз.

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Столтенберг додав, що на зустрічі міністрів Альянсу глава МЗС України Дмитро Кулеба ознайомить міністрів з останньою інформацією, зокрема розповість про переговори з Москвою. Північноатлантична рада збереться на зустріч 6-7 квітня.

Україна отримає стільки зброї від союзників НАТО, скільки буде потрібно – Столтенберг

Союзники по НАТО будуть постачати зброю Україні так довго, як це буде потрібно. Все через те, що країна веде війну за свободу, демократію та спільні цінності. Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"Ми маємо продовжувати постачати зброю Україні так довго, як це буде потрібно. Це надзвичайно важливо, бо Україна веде війну за свободу, демократію, наші спільні цінності, – сказав Єнс Столтенберг.

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Альянс підтримує Україну

Генсек НАТО нагадав, що Альянс підтримував Україну й раніше, а після вторгнення союзники надають ще більше допомоги, надаючи зброю, гуманітарну та фінансову підтримку Україні.

Проте Єнс Столтенберг так і не відповів щодо необхідності зараз надати Україні наступальне озброєння.

"Союзники НАТО підтримують українські Збройні сили. Це допомогло зробити її сильнішою, краще підготовленою, ніж будь-коли вона була раніше. Але, звичайно, насамперед, це хоробрість і відданість українських солдатів – чоловіків та жінок у формі, які були здатні вистояти перед російськими силами. Ця хоробрість українських Збройних сил вразила та надихнула весь світ" , – зазначив генсек НАТО.

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