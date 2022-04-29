Не поділили здобич. Буряти та чеченці влаштували криваву перестрілку біля Чорнобаївки

В сутичці "відзначилися" понад 50 учасників із кожного боку

Буряти та чеченці влаштували перестрілку. / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованій Киселівці (Чорнобаївська сільська громада Херсонської області) відбулась перестрілка між військовими РФ чеченської та бурятської національності. Окупанти не можуть поділити здобич та не бажають іти в наступ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Так, в нічному інциденті відзначились понад 50 учасників із кожного боку. Точна кількість поранених і загиблих наразі невідома.

Через що виник конфлікт

За даними української розвідки, причин міжетнічного конфлікту може бути декілка:

небажання бурятів вести наступальні бойові дії та "нерівноправність" умов з чеченцями. Останні взагалі не бувають на передовій, залишаючись в тилу виключно в якості "загороджувальних загонів". Їхнє завдання – спонукати підрозділи окупантів до активних дій. Тобто, відкривати вогонь по тому, хто намагається відступати;

нерівномірність розподілу награбованого. Основний "зиск" від мародерства отримують ті ж чеченці.

Небажання брати участь у наступальних діях виник конфлікт між командирами та особовим складом підрозділів ЗС РФ в окупованій Федорівці Запорізької області. Росіяни жаліються місцевим жителям на обман при підписанні контрактів та отриманні згоди на участь у бойових діях.

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З’ясувалось, що російським контрактникам була обіцяна операція за "кримським сценарієм". Тобто, відсутність спротиву з боку України, виділення житла на зайнятих територіях та спокійне проходження служби.

"Побачивши реальну картину, багато росіян відмовилося вести подальшу службу. Це спричинило конфлікт, розбиратися в якому прибули представники ФСБ. Частину військовослужбовців після проведених допитів увезли в невідомому напрямку. До місця несення служби вони не повернулися", – повідомляє розвідка.

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