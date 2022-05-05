Не такий, як у Марченко. Дружина Шарія записала "коментар" після затримання чоловіка (відео)

Дружина затриманого пропагандиста Анатолія Шарія Ольга Шарій відмовилася публічно коментувати ситуацію, що склалася довкола її чоловіка. Натомість вона опублікувала відео, на якому слухає тюремну музику.
Про це свідчить Telegram-канал Ольги Шарій.
Дружина пропагандиста відмовилася повторювати дії Оксани Марченко, яка після затримання Віктора Медведчука попросила президентів України та Туреччини допомогти зі звільненням її чоловіка.
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Ольга Шарій опублікувала відео з тюремною піснею про "суворого наглядача", підписавши його "Коментар" . Можна лише здогадуватись, що вона хотіла цим сказати. Ймовірно, вона вже готується надсилати передачки своєму чоловікові.
У чому звинувачують Шарія?
- У лютому 2021 року Шарію повідомили про підозру в держзраді та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. У СБУ зазначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. Після цього він був оголошений у розшук. Сайт "Сьогодні" вже пояснював, чим відомий цей блогер і за що його звинувачують у держзраді.
- У травні українські ЗМІ повідомили, що Литва позбавила Анатолія Шарія статусу політичного біженця. Спеціально для "Сьогодні" він ексклюзивно прокоментував це рішення.
- У серпні РНБО запровадила санкції проти Шарія та його інформресурсу.
- 4 травня Шарія затримали в Іспанії. На думку слідчих СБУ, Шарій провадив протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що блогер діяв на замовлення іноземних структур.
- Затриманого в Іспанії проросійського блогера Анатолія Шарія чекає екстрадиція."Екстрадиція Шарія відбудеться обов'язково. Як правило, таке здійснюється в проміжку часу близько двох тижнів-місяця", – повідомили "Сьогодні" власні джерела.
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