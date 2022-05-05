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Не такий, як у Марченко. Дружина Шарія записала "коментар" після затримання чоловіка (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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5 травня, 16:43
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Можна лише здогадуватись, що Ольга Шарій намагалася передати своїм "посланням"
Ольга Шарій записала відеозвернення, відрізнившись від Оксани Марченко.
Ольга Шарій записала відеозвернення, відрізнившись від Оксани Марченко. / Фото: Колаж: Сьогодні

Дружина затриманого пропагандиста Анатолія Шарія Ольга Шарій відмовилася публічно коментувати ситуацію, що склалася довкола її чоловіка. Натомість вона опублікувала відео, на якому слухає тюремну музику.

Про це свідчить Telegram-канал Ольги Шарій.

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Дружина пропагандиста відмовилася повторювати дії Оксани Марченко, яка після затримання Віктора Медведчука попросила президентів України та Туреччини допомогти зі звільненням її чоловіка.

Ольга Шарій опублікувала відео з тюремною піснею про "суворого наглядача", підписавши його "Коментар" . Можна лише здогадуватись, що вона хотіла цим сказати. Ймовірно, вона вже готується надсилати передачки своєму чоловікові.

У чому звинувачують Шарія?

  • У лютому 2021 року Шарію повідомили про підозру в держзраді та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. У СБУ зазначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. Після цього він був оголошений у розшук. Сайт "Сьогодні" вже пояснював, чим відомий цей блогер і за що його звинувачують у держзраді.
  • У травні українські ЗМІ повідомили, що Литва позбавила Анатолія Шарія статусу політичного біженця. Спеціально для "Сьогодні" він ексклюзивно прокоментував це рішення.
  • У серпні РНБО запровадила санкції проти Шарія та його інформресурсу.
  • 4 травня Шарія затримали в Іспанії. На думку слідчих СБУ, Шарій провадив протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що блогер діяв на замовлення іноземних структур.
  • Затриманого в Іспанії проросійського блогера Анатолія Шарія чекає екстрадиція."Екстрадиція Шарія відбудеться обов'язково. Як правило, таке здійснюється в проміжку часу близько двох тижнів-місяця", – повідомили "Сьогодні" власні джерела.

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Журналіст-воїн… Олександр Махов – воєнкор, який добровольцем пішов на фронт. Багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Був єдиним журналістом на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. В перерві між роботою на фронті відвідав Антарктиду… Загинув від обстрілів окупантів як воїн ЗСУ. Герої не вмирають!

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