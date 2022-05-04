Ніхто не хоче воювати у російській армії – перехоплення СБУ

Російська армія не може набрати достатньо контрактників, щоб компенсувати тих окупантів, яких вже знищили українські військові. Таким чином у них зривається план заміщення бойових втрат на війні в Україні.
Це випливає з чергового перехоплення листування між російським контрактником із співробітницею головного управління росгвардії по Краснодарському краю.
"Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальйоне 33 человека (батальйон налічує у середньому 500 військовослужбовців. – Ред.)", – пише жінка.
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У відповідь окупант, який зараз перебуває на Херсонщині, скаржиться на обстановку на фронті: загарбники зазнають значних втрат, а ті, що вижили, йдуть у "відповідачі".
"34 мехбат Карачаевский полностью разъ*бали. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на*уй командование. Сказали: все, бл*дь, навоевались", – пише окупант.
Жінка доповнює перелік втрат: 150-та дивізія втратила 60%, а 102-ту (намагалася взяти Київ) знищено повністю. Тож риторично запитує: "И кем менять их, спрашивается?"
Схоже, частина росіян добре засвоїла уроки ЗСУ: залишитись вдома – єдиний спосіб уціліти.
Перехоплення розмов російських військових
- 3 квітня СБУ перехопила розмову російського солдата зі своєю сестрою, де він скаржиться на керівництво, яке взагалі не цінує військових.
- В одному з перехоплень російські окупанти зізнаються, як розстрілюють мирних жителів в Україні займаються мародерством і навіть їдять собак.
- Військові РФ розкрили причину відведення своїх військ. Як виявилося, вони очікують і бояться ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ та звільняти населені пункти.
- Стало відомо, що серед російських окупантів зростає невдоволення найвищим командуванням РФ і назрівають бунти. Багато солдатів на межі божевілля від того, що кожен день їм доводиться відправляти до РФ колони вантажівок із трупами.
- Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російського солдата. Окупант розповів, що його колеги просто використовують як приманку для Збройних сил України. Одну групу кидають, щоб їх розбили, – іншій вдається пройти.
«Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує»