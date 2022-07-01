Нова Чорнобаївка? У Генштабі назвали напрям-лідер із "утилізації" ворогів

ЗСУ озвучили втрати ворога

/ Фото: Колаж: Сьогодні, Генеральний штаб ЗСУ

Українські Збройні сили продовжують протистояти російському військовому вторгненню та завдають втрат супротивнику. Лише за останню добу окупанти втратили 150 солдатів, 10 бойових машин, 4 танки, один гелікоптер та іншу військову техніку. Про загальні втрати ворога доповів Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.07 орієнтовно склали:

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особового складу — близько 35750 (+150) осіб ліквідовано

танків ‒ 1577 (+4) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3736 (+10) одиниць,

артилерійських систем – 796 (+6) одиниць,

РСЗВ — 246 (+0) одиниць,

засоби ППО — 105 (+1) одиниць,

літаків – 217 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 186 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 645 (+4) одиниць,

крилаті ракети — 143 (+0) одиниці,

кораблі /катери — 15 (+1) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2610 (+8) одиниць,

спеціальна техніка — 61 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Воно є лідером зі знищення ворога вже третій тиждень — лише іноді до нього додається інший напрямок фронту.

Окупанти втекли з острова Зміїний

Уранці 30 червня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що російські окупаційні війська залишили острів Зміїний у Чорному морі.

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Крім того, Telegram-канал "Одеса INFO" з посиланням на джерела повідомив, що окупанти пішли зі Зміїного, підірвавши залишки техніки.

Невдовзі інформацію офіційно було підтверджено. У ОК "Південь" заявили, що вночі в результаті успішно проведеного чергового етапу військової операції з завданням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ по острову Зміїний, супротивник спішно евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами та залишив острів.

Цю ж інформацію підтвердили в Міноборони РФ, намагаючись видати її за "жест доброї волі".