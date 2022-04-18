Окупанти накрили "Градом" Запорізьку область, постраждала дитина

Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальні провадження за фактом обстрілу російськими окупантами міста Оріхів та села Преображенка, що в області.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, 18 квітня 2022 року військовослужбовці країни-агресора із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Град" та артилерійських засобів поразки в черговий раз обстріляли місто Оріхів та село Преображенка Пологівського району.
Далі по темі
Ворожою атакою вражені будинки мирного населення та об'єкти цивільної інфраструктури. Серед постраждалих є дитина. Наразі 14-річна дівчинка з тілесними ушкодженнями доставлена до лікарні.
"Запорізькою обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво з кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування з кримінальних проваджень здійснюють слідчі Управління СБУ у Запорізькій області.
Ситуація у Запорізькій області
- У Запорізькій області залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння щодо об'єктів військової та цивільної інфраструктури. Крім того, зафіксовано застосування окупантами фосфорних боєприпасів.
- У Запорізькій області наша тероборона розпочала бій із російськими військовими, але змушені були відступити через нерівні сили. Бій у Пологівському районі тривав п'ять із половиною годин.
- У Запорізькій області внаслідок ворожого обстрілу постраждали двоє дітей 2009 року народження.
- ЗСУ звільнили два населені пункти в Запорізькій області – села Полтавка та Малинівка.
- Українські військові на Запорізькому напрямку знищили вертоліт КА-52 російських окупантів. Як зазначається, також завдано пошкоджень ще одному такому ж гелікоптеру.