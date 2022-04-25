Обстріли на Великдень та прогноз за підсумками війни. Головні заяви влади 25 квітня

Про що говорили українські чиновники 25 квітня

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українська влада 25 квітня говорила про російські обстріли в день православного Великодня і втрати противника. Сайт Сьогодні зібрав ключові заяви урядовців.

Зеленський висловився про обстріл на Великдень

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Росія "привітала" Україну з Великоднем повітряною загрозою майже по всій державі, ракетними ударами по Полтавській області та Кременчуку. Окупанти обстріляли Чугуїв Харківської області, а також убили на Великдень ще двох дітей на Донеччині – дівчаток п'яти та чотирнадцяти років.

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"Вчора християни східного обряду святкували Великдень. Традиційне вітання "Христос воскрес!" звучало також у Росії. Але чи означали там ці слова те саме, що й у всьому православному світі? Росія "привітала" Україну з Великоднем повітряною загрозою майже по всій нашій державі, ракетним ударом по Полтавській області, ракетними ударами по Кременчуку. Навіщо потрібен цей удар у Великдень? Немає такої військової загрози, від якої це могло б убезпечити Росію. Це просто свідоме знищення життя в Україні в православне свято... Православний світ побачив, що для російських загарбників Великдень нічого не означає. Це для них просто червона дата в календарі, для якої потрібні спеціальні слова, спеціальна поведінка, але не те, що називається вірою, і не те, що називається християнським добром. Російська армія зробила цей Великдень червоним не тільки формально в календарі, а й червоним від крові" , – сказав Зеленський.

Президент готує чищення

Президент України Володимир Зеленський готує кадрові чищення. Глава держави зазначив, що потрібно значно скорочувати державний апарат. Про це розповів речник президента України Сергій Никифоров.

"Президент сам уже казав, що треба значно скорочувати державний апарат. Мовляв, війна показала, що для функціонування держави потрібно значно менше людей, ніж є зараз. Тому можна сміливо залишати найкращих та скорочувати весь громіздкий апарат управління", – сказав Нікіфоров.

Спікер глави держави наголосив, що поки що це ідея, висловлена вголос.

Знищено майже 22 тисячі окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України звітував, які втрати зазнали російські війська у війні проти України на 25 квітня Українські захисники ліквідували вже 21 900 військових РФ, знищили 2258 бойових броньованих машин та 884 танки.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.04 орієнтовно склали:

особового складу – близько 21 900 осіб – ліквідовано;

танків – 884 од.;

бойових броньованих машин – 2258 од.;

артилерійських систем – 411 од.;

РСЗВ – 149 од.;

засоби ППО – 69 од.;

літаків – 181 од.;

вертольотів – 154 од.;

автомобільної техніки – 1566 од.;

кораблі/катери – 8 од.;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20;

спеціальна техніка – 28;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Російські військові знищують своїх

На Миколаївщині російські військові відступили, проте потім були розстріляні та спалені своїми ж. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Глава області запропонував окупантам здаватися, щоб пізніше їх можна було обміняти на маріупольців, яких РФ забрала в полон.

"Краще здавайтеся. Нам зараз потрібні полонені, щоб міняти на наших маріупольців. Шанси, що вас тут уб'ють і спалять – мінімальні. Краще здавайтеся", – каже Віталій Кім.

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Росіяни вбили 215 українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 215 дітей, ще 391 дитина отримала поранення. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

"Станом на 8 годин 25 квітня 2022 року, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які не вимагають підтвердження, з початку вторгнення російської федерації в Україні загинули 215 дітей та постраждала 391 дитина", – йдеться у повідомленні.

Відучора кількість загиблих дітей збільшилася на два. На Великдень внаслідок обстрілу військами РФ села Красногорівка на Донеччині загинули дві дівчинки 5 та 14 років.

Фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити неможливо через те, що російські війська ще ведуть активні бойові дії в українських містах.

ЗСУ у Маріуполі

Українські військові у Маріуполі знаходяться не тільки на "Азовсталі", а ще у чотирьох точках міста. Про це розповів радник глави офісу президента Олексій Арестович у відповідь на слова міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що російські війська нібито повністю контролюють Маріуполь.

"Там все не так, як сказав Шойгу. Ну все як завжди. По-перше, наші військові, окрім "Азовсталі", знаходяться ще у чотирьох місцях у Маріуполі. По-друге, вони ж бомбардували "Азовсталь" п'ять діб важкими бомбами з стратегічних бомбардувальників намагалися його штурмувати", – сказав радник голови ВП.

Він додав, що окупанти зазнали дуже великих втрат при спробі штурму "Азовсталі". Також величезні втрати у росіян на всьому Донбасі – По 40 – 60% на підрозділ, повідомив радник голови ВП.

Прогноз за підсумками війни

Арестович також заявив, що внаслідок війни Донецьк та Луганськ можуть повернутися під контроль України.

Радник голови ВП припустив, що активний наступ окупантів на Донбасі триватиме максимум 2-3 тижні. Можливо, це також закінчує активну фазу війни. Арестович упевнений, що Україна прожене окупантів зі своєї землі у будь-який спосіб — дипломатичним чи військовим.

Крім того, Арестович розповів, що росіяни можуть спробувати оголосити про створення квазіреспубліки у Херсонській області та об'єднати її в "округ" Росії разом із Кримом. Проте відповідь Заходу на таку спробу буде надзвичайно жорсткою. Наші партнери збільшили б у такому разі військову допомогу Україні, а також посилили санкції проти Росії. Зокрема, йдеться про запровадження нафтового ембарго, що завдасть суттєвого удару по економіці Росії.