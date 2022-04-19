Окупанти б'ють по Харкову реактивними снарядами, є загиблі

Інтенсивність обстрілів районів міста зросла

Після обстрілу російською армією в місті залишаються такі вирви / Колаж "Сьогодні"

Армія Росії продовжує вбивати мешканців Харкова, проводячи свою так звану спецоперацію, спрямовану на повне знищення великих міст у східній частині України. У вівторок, 19 квітня, загинули троє мирних жителів міста.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Реклама

Що відомо

За даними Синєгубова, окупанти вкотре обстріляли житлові райони Харкова, серед них багатостраждальні Київський та Індустріальний, а також Дергачівський та Чугуївський райони області. Цього разу російські війська застосовували реактивні системи залпового вогню з відстані 35-40 км від міста.

Станом на цей момент відомо про 16 поранених та трьох загиблих. Інформація ще уточнюється.

"Наші бригади екстреної медичної допомоги працюють героїчно в посиленому режимі. Інтенсивність обстрілів у Харкові збільшилася. Тому ми просимо жителів міста максимально перебувати в укриттях та без нагальної потреби не виходити на вулицю. Не створюйте черг, не збирайтеся великими групами людей, зараз це дуже небезпечно!" – резюмував Синєгубов.

Реклама

Обстановка у Харкові