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Окупанти частково блокують Харків і готуються до наступу на Донбас – Генштаб ЗСУ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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13 квітня, 19:45
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Окупанти РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські війська продовжують завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури в Харківській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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На Волинському, Поліському та Сіверському напрямах підрозділи супротивника активних дій не проводили. Російські окупанти здійснюють переміщення окремих підрозділів на певні напрямки.

На Слобожанському напрямку йде часткове блокування ворогом Харкова. У зв'язку з неможливістю його захоплення збройні сили України продовжують артилерією знищувати інфраструктуру міста.

На Донецькому та Таврійському напрямах, за наявною інформацією, противник перебуває у готовності до наступальних дій. Продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні окремих кварталів міста Маріуполя та завдавати авіаційних ударів.

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"Ворог намагається проводити штурмові дії в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Рубіжне та Попасна", – йдеться у повідомленні.

У Южнобузькому напрямку противник проводить повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Збройних Сил України.

"У бойових діях на частині територій південно-східних областей України у складі угруповання військ противника діють окремі підрозділи 103-го, 109-го, 113-го, 125-го та 127-го мотострілецьких полків. Їх комплектування здійснювалося під час примусової мобілізації чоловіками з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Структурно зазначені полки нараховують до 5-ти батальйонів чисельністю близько 300 військовослужбовців у кожному. Досвід ведення бойових дій мають лише 5-10 відсотків особового складу зазначених підрозділів. Управління полків складається з офіцерів збройних сил російської федерації. Ці формування мають значні проблеми із забезпеченням озброєнням, боєприпасами та медикаментами", – додали у Генштабі.

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Крім того, ворог продовжує протиправні дії щодо цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях. Росіяни проводять перевірки документів, особистих речей та мобільних телефонів. Також окупанти здійснюють примусові перевірки приміщень.

На деяких зайнятих територіях Харківської області ворог вивів з ладу мережу стільникового зв'язку.

"Російські окупанти здійснюють агресивний інформаційно-психологічний вплив на населення. Він, здебільшого, спрямований на спроби переконання у безперспективності боротьби проти російських окупаційних військ. Закликаємо громадян не вірити ворожій пропаганді та продовжувати тотальний спротив", – додали у Генштабі.

Знаковим є те, що окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на тимчасово зайнятих територіях. Так, у період з 20 березня по 12 квітня цього року у місті Мелітополь Запорізької області близько 70 військовослужбовців збройних сил РФ загинули під час патрулювання території у нічний час.

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Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
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