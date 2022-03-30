Окупанти деморалізовані та тимчасово відмовилися від блокади Києва – Генштаб ЗСУ

Триває 35-та доба героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню

Військові РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Російсько-окупаційні війська продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Ворог зазнав значних втрат і, ймовірно, тимчасово відмовився від виконання завдання блокування Києва.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Наразі противник здійснює перегрупування та зосередження зусиль на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні. Нарощує систему матеріально-технічного та тилового забезпечення військ на Донецькому та Таврійському напрямах.

Зазначається, що у зв'язку з необхідністю комплектування підрозділів збройних сил РФ, які беруть участь у війні проти України та зазнали суттєвих втрат, військове командування окупантів продовжує спрямовувати військовослужбовців з військових частин забезпечення, у тому числі з навчальних закладів.

"Особовий склад противника деморалізований і має низьку мотивацію до участі у бойових діях на території України. Так, за наявною інформацією, спроби російського військового командування мобілізувати "добровольців" не мають підтримки населення. Зокрема, в Калінінградській області вдалося набрати лише 17 так званих "добровольців", – йдеться у повідомленні.

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Щодо дій ворога за окремими напрямками:

На Волинському напрямку переміщень тактичних підрозділів противника та змін у їхньому складі не зафіксовано. Однак у збройних силах Білорусі продовжуються заходи оперативної та бойової підготовки.

На Поліському напрямку відзначається переміщення військ противника вздовж державного кордону України з Республікою Білорусь. Одночасно триває накопичення окупаційних військ у районі Чорнобильської АЕС, об'єкту "Укриття" та зоні відчуження загалом.

На Сіверському напрямку ворог зосередив зусилля на проведенні заходів диверсійно-розвідувальної діяльності, інженерному обладнанні позицій та нанесенні артилерійських ударів по позиціях підрозділів ЗСУ та об'єктах інфраструктури в районі Чернігова.

На Броварському напрямку зафіксовано часткове відведення підрозділів з зайнятого окупантами району у бік кордону з РФ.

На Слобожанському напрямку загарбники продовжують блокувати місто Харків та завдавати артилерійських ударів по житлових кварталах міста.

На Ізюмському напрямку ворог нарощує зусилля за рахунок переміщення окремих підрозділів зі складу 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії за іншими напрямками. Продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів та артилерійських обстрілів.

На Донецькому напрямку противник активізував вогневий вплив та штурмові дії, а на Южнобузькому — окупанти намагаються відновити боєздатність своїх військ, поповнити боєприпаси та запаси паливно-мастильних матеріалів.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається вживати заходів з відновлення боєздатності своїх військ, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Продовжує інженерне обладнання зайнятих рубежів. Вогнем артилерії та ударами авіації намагається сковувати дії підрозділів Збройних Сил України.

Крім того, вчора, 30 березня, у російському місті Бєлгород внаслідок нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування боєприпасів відбулася їхня самовільна детонація.

"Зазначена ситуація є прикладом типового для російських військовослужбовців масового використання застарілих небезпечних боєприпасів зокрема і часів Другої світової війни. Лише вчора Генеральний штаб Збройних Сил України попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких росія облаштувала в районі Чорнобильської АЕС. Росія має негайно вивести свої війська з Чорнобильської зони", – йдеться у повідомленні.

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Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямах.

Раніше ми повідомляли, що відведення військ РФ має на меті введення в оману ЗСУ.

Також нагадаємо, під Харковом ЗСУ ліквідували командира 200-ї мотострілецької бригади окупантів.