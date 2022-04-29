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Окупанти готуються до захоплення Сєвєродонецька та диверсій у Білорусі – Генштаб

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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29 квітня, 20:28
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Росія зводить понтонний міст через Сіверський Донець і лякає мешканців Придністров'я дронами ЗСУ
Окупанти продовжують бомбити все, а потім заходити на руїни / Колаж "Сьогодні"
Окупанти продовжують бомбити все, а потім заходити на руїни / Колаж "Сьогодні"

На 65-ту добу героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню захисники України тримають оборонні рубежі, продовжують знищувати ворога та просуватися вглиб тимчасово захопленої окупантами території, відбиваючи наші населені пункти.

Про це повідомляється у новому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Донбас

На Донецькому та Таврійському напрямах російські окупанти намагаються наступати на Лиманському, Сєверодонецькому та Попаснянському напрямках. Безрезультатно противник намагається встановити повний контроль над Рубіжним та Попасною, готується до просування на Сєвєродонецьк. Все це супроводжується артилерійським обстрілом наших військ.

На Сіверському напрямку противник утримує свої війська, намагаючись не допустити переміщення резервів ЗСУ у Східну операційну зону.

На Ізюмському напрямку противник діє силами підрозділів зі складу:

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  • 1-ї танкової армії;
  • 20-ї армійської армії Західного військового округу;
  • 35-ї загальновійськової армії;
  • 68-го армійського корпусу Східного військового округу;
  • повітрянодесантних військ.

Ворог проводить розвідки та завдає ударів по позиціях ЗСУ.

Для забезпечення додаткового перекидання військ на Ізюмському напрямку окупанти наводять додаткові понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець.

Білорусь

Існує ймовірність того, що армія Росія почне здійснювати демонстраційні дії або провокації у районах, що належать до державного кордону України. Зокрема, є можливість обстрілу підрозділів Сил оборони та інфраструктури у прикордонних районах Білорусі.

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Наразі зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об'єктах нашої держави з території Білорусі.

На Волинському та Поліському напрямках певні підрозділи збройних сил республіки продовжують виконувати завдання щодо посилення ділянки українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях. Наголошувалося на проведенні перевірки готовності військової авіації та засобів системи ППО Білорусі.

Міста-герої

На Слобожанському напрямку вороже угруповання зі складу 6 загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів основні зусилля зосереджує на утриманні позицій у районі на північ і південний схід від Харкова. Тут противник намагається розгорнути додаткові підрозділи артилерії.

На відео: морські піхотинці ЗСУ продовжують знищувати ворога всіма способами – ворог не дорахувався двох БМП.

Російська армія продовжує завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля зосередили на блокуванні підрозділів наших військ у районі заводу "Азовсталь". Помічено перекидання додаткових сил противника з Маріупольського на Курахівський напрямок.

Південний напрямок

На Південнобузькому та Бессарабському напрямах противник намагається вести бойові дії з метою покращення свого тактичного становища. Продовжує здійснювати перегрупування, нарощує систему вогневого ураження, удосконалює інженерне обладнання позицій.

У деяких районах противник розгорнув збірні пункти пошкоджених машин та пункти ремонту та відновлення техніки.

Придністров'я

Тут Російська Федерація розповсюджує інформацію через прокремлівські ЗМІ щодо загрози населенню з боку України. Зокрема, розпускається дезінформація, що ЗСУ за допомогою безпілотників намагається завдати удару по складах боєприпасів на території самопроголошеної республіки.

Обстановка

  • У Пентагоні вважають, що на Донбасі російські війська почали просування до Слов'янська та Баранівки в рамках своїх планів щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
  • Вранці у п'ятницю, 29 квітня, в окупованому Донецьку у Кіровському районі міста спалахнула нафтобаза. Причина пожежі поки що невідома.
  • У захопленому Маріуполі легендарний полк "Азов" з початку повномасштабного наступу РФ знищив за підтвердженими даними – 1157 живої сили противника, також ще 840 – за непідтвердженими даними.

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