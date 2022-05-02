Окупанти грабують лікарні на Луганщині, обладнання вивозять до Росії – Гайдай

Мародерство російських військ вийшло на новий рівень, історія з лікарнями – показова

Сергій Гайдай розповів, як окупанти вивозять з лікарень обладнання / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти на захоплених територіях Луганської області грабують лікарні, вивозячи з них цінне обладнання.

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

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За словами Гайдая, історія з лікарнями – дуже показова.

"Освободітєлі" у вигляді орків приходять з величезними очима, дивляться на надсучасне обладнання, яке ми торік поставили в наші лікарні на кшталт МРТ чи КТ провідних фірм – General Electric чи ще якихось. Дійсно, дуже дороговартісне, дуже сучасне круте обладнання. Вони свій подив не можуть якось приховати, бачать, що це щось неймовірне. А потім, через пару днів, вони просто демонтують і відвозять собі в свою "чудову" Росію чи на окуповані території в Луганськ, де з обладнанням величезні проблеми. От такі "освободітєлі", – розповів він.

Окупанти знищують лікарні та тероризують медиків

Російські військові знищують медичну інфраструктуру на окупованих територіях, повідомляє українська розвідка.

На окупованих територіях закриваються заклади, не вистачає лікарів, а також заборонено доставляти ліки з підконтрольних Україні територій. З інфекційного відділення Старобільська (Луганська область) вивезено все обладнання, яке було надане з 2014 року за програмами міжнародних донорів і уряду України.

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Крім того, приміщення лікарень заповнюють пораненими росіянами. Медичний персонал примушують працювати на окупантів, а українські громадяни залишаються без медичної допомоги.