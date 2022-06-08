Окупанти на Донбасі отримали по зубах і готують новий наступ – Генштаб ЗСУ

Українські захисники стійко тримають оборону та завдають втрат ворогу

Російські війська на Бахмутському напрямку зазнали відчутних втрат / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі російські війська готують наступ на Слов'янськ. Під Бахмутом ЗСУ завдали окупантам значних втрат.

Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

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На Волинському та Поліському напрямках, в рамках чергового етапу перевірки бойової готовності збройних сил республіки Білорусь, здійснюється переміщення окремих підрозділів до пунктів постійної дислокації.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляв з мінометів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ходине, Рижівка та Велика Писарівка Сумської області. Окрім того, противник виконував провокативні прольоти армійської авіації вздовж державного кордону України.

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На Слобожанському напрямку ворог зосереджував зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Питомник, Ртищівка, Іванівка, Гусарівка та інших.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Привілля, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Воронове, Тошківка, Гірське та інших.

На Слов'янському напрямку українські військові успішно протидіють спробам ворога покращити тактичне положення в напрямку міста Слов'янськ. Окупанти зосереджують зусилля на підготовці для подальших наступальних дій. Противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Вільного, Адамівки, Долини і Тетянівки. Завдав авіаудару по Слов'янську.

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Українські воїни ведуть оборонні бойові дії в районі населеного пункту Довгеньке.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Комишуваху, Врубівку, Миколаївку, Семигір'я і Нью-Йорк. Штурмова та армійська авіація противника завдала авіаударів неподалік Нової Кам'янки, Покровського та Клинового.

Захисники України завдали російським окупантам значних втрат у живій силі та техніці під час ворожого штурму поблизу Берестового. Бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Вугледар, Микільське та інших. Також противник застосував штурмову авіацію неподалік Мар'їнки і Кам'янки.

На Південнобузькому напрямку обстановка залишилась без суттєвих змін. Ворог намагається утримати займані позиції та не допустити перегрупування і посилення підрозділів Сил оборони. Застосовував артилерію в районах Великої Костромки, Любомирівки і Новомиколаївки, а штурмову та армійську авіацію – в районах населених пунктів Олександрівка, Князівка і Новоданилівка.

На тимчасово захоплених територіях України окупанти продовжують здійснювати заходи адміністративно-поліцейського режиму, проводити обшуки цивільних мешканців, грабувати та знищувати місцеву інфраструктуру.

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії, та стійко тримають оборону.

Озвучені загальні втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.06 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 31 500 (+140) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1393 (+3) одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 3429 (+13) одиниць;

артилерійських систем ‒ 703 (+9) одиниці;

РСЗВ ‒ 213 (+6) одиниць;

засобів ППО – 96 (+0) одиниць;

літаків – 212 (+0) одиниць;

вертольотів – 178 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 (+6) одиниць;

крилатих ракет ‒ 125 (+0);

кораблів/катерів ‒ 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2406 (+1) одиниць;

спеціальної техніки – 53 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку. Дані уточнюються.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив втрати ворога станом на 8 червня: за останню добу ліквідовано 140 окупантів, знищено 3 танки та 13 броньованих машин, а також 1 гелікоптер. Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку.

Ведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 червня: противник штурмував Райгородок на шляху з Лиману до Слов'янська. ЗСУ стримують штурмові дії росіян у Сєвєродонецьку, а також Тошківці та Устинівці. Біля траси Бахмут – Лисичанськ противник уже був у районі села Нагірне, але під ударами української артилерії відійшов на колишні позиції. На південь в Донецькій області завдавалися ракетні та авіаудари. Також тривають масовані обстріли всіх позицій ЗСУ навколо Донецька: Авдіївка, Піски, Опитне, Мар'їнка.