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Окупанти накопичують сили для прориву до кордону Луганської області – Гайдай

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29 березня, 15:42
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Російська армія не відмовляється від планів із захоплення Попасної та Рубіжного
Окупанти здійснюють спроби прориву, проте часто просто біжать і втрачають техніку / Колаж "Сьогодні"
Окупанти здійснюють спроби прориву, проте часто просто біжать і втрачають техніку / Колаж "Сьогодні"

Вся Луганська область продовжує зазнавати постійних обстрілів з боку армії міжнародного військового злочинця Володимира Путіна. Армія окупантів намагається здійснити прорив у Попасній та Рубіжному.

Про це у телемарафоні повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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Що відбувається

За словами голови ОДА, російські найманці обстрілюють Лисичанськ, Сєвєродонецьк, усі населені пункти Гірської громади, Попасну, Кремінну. Одночасно є ознаки того, що окупанти накопичують сили, щоб зробити прорив, сподіваючись вийти на географічні кордони Луганської області.

"Тільки у Рубіжному вдалося їм зайти частково на околиці міста. Але я думаю, що наші захисники найближчим часом їх виб'ють, бо вже по флангах відтісняють. Усі спроби російських військових просунутися та захопити більшу частину міста — не вдаються. Вони втрачають десятки людей, техніку залишають на полі бою, тому вони продовжують обстрілювати з усього виду озброєння, яке у них є, і літаками теж просто на зло", – наголосив керівник Луганської обласної військової адміністрації.

За словами Сергія Гайдая, збройні сили РФ планують знищити все, щоб ніде було людям сховатися.

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Обстановка

  • Тільки 28 березня російські окупанти пошкодили житловий будинок, одна людина загинула на місці, ще одна постраждала під час обстрілу Рубіжного Луганської області.
  • Відповідно до зведення командування українською армією, 28 березня на Донецькому та Луганському напрямках наші військові за добу відбили 5 атак ворога. ЗСУ знищили 2 танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати живої сили.
  • 24 березня стало відомо, що в Луганській області російські злочинці вдарили по містах регіону ракетами і фосфорними бомбами. В результаті загинули мінімум чотири особи.

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Катерина Ступницька - військовий медик, сержант ЗСУ. З 2014 року була на передовій і неодноразово рятувала життя нашим військовим. В березні 2022-го, ризикуючи власним життям, вона під вогнем надала медичну допомогу кільком українським танкістам, а невдовзі загинула під обстрілом окупантів. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
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Два дідуся-пенсіонера з різних регіонів України згадали своє партизанське коріння - і завдали шкоди ворогові. Перший (на фото) - викрав у окупантів вантажівку та доставив українським військовим. Другий - 78-річний дід Василь із Баштанки (Миколаївщина), засмутившись, що його не взяли до тероборони, зробив “коктейлі молотова” і власноруч закидав ворожу установку “Град”.
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