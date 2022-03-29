Окупанти накопичують сили для прориву до кордону Луганської області – Гайдай

Російська армія не відмовляється від планів із захоплення Попасної та Рубіжного

Окупанти здійснюють спроби прориву, проте часто просто біжать і втрачають техніку / Колаж "Сьогодні"

Вся Луганська область продовжує зазнавати постійних обстрілів з боку армії міжнародного військового злочинця Володимира Путіна. Армія окупантів намагається здійснити прорив у Попасній та Рубіжному.

Про це у телемарафоні повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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Що відбувається

За словами голови ОДА, російські найманці обстрілюють Лисичанськ, Сєвєродонецьк, усі населені пункти Гірської громади, Попасну, Кремінну. Одночасно є ознаки того, що окупанти накопичують сили, щоб зробити прорив, сподіваючись вийти на географічні кордони Луганської області.

"Тільки у Рубіжному вдалося їм зайти частково на околиці міста. Але я думаю, що наші захисники найближчим часом їх виб'ють, бо вже по флангах відтісняють. Усі спроби російських військових просунутися та захопити більшу частину міста — не вдаються. Вони втрачають десятки людей, техніку залишають на полі бою, тому вони продовжують обстрілювати з усього виду озброєння, яке у них є, і літаками теж просто на зло", – наголосив керівник Луганської обласної військової адміністрації.

За словами Сергія Гайдая, збройні сили РФ планують знищити все, щоб ніде було людям сховатися.

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