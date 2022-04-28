Окупанти завдали ракетного удару по Києву

Ракета прилетіла неподалік центру столиці

Армія РФ обстріляла Київ ракетами / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська армія 28 квітня завдала ракетного удару по Києву, над містом спостерігається хмара диму, горить одна з будівель.

Як повідомляє Telegram-канал "Сегодня", ворожа ракета прилетіла на правий берег Києва, неподалік від центру.

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Telegram-канал "Реальный Киев" публікує відео ракетного удару. Повідомляється, що вибухів було декілька.

"Є приліт ракети в один з районів міста. Горить будівля", – йдеться у повідомленні.

Інформацію прокоментував у Facebook мер столиці Віталій Кличко:

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"Друзі! Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється".

У Київській області також були вибухи. Попередньо відомо про попадання в інфраструктурні об’єкти, на місці працюють ДСНС. Інформація про травмованих уточнюється, повідомила "Суспільному" речниця ДСНС Вікторія Рубан.

У РФ закликали знищити урядовий квартал у Києві

У прямому ефірі пропагандистського телеканалу "Россия 1" активно закликають розбомбити центр Києва та знищити урядовий квартал.