Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Ракетний удар по Києву ⚔ Відступ із Сєвєродонецька 👊 Литва проти Кремля Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Окупанти наступають на Слов'янськ і намагаються оточити ЗСУ у Лисичанську – Генштаб

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 червня, 08:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Противник також продовжує обстріли українських позицій по всій лінії фронту
Російські війська продовжують спроби штурму позицій ЗСУ, Сили оборони дають відсіч окупантам
Російські війська продовжують спроби штурму позицій ЗСУ, Сили оборони дають відсіч окупантам / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти на Донбасі продовжують вести наступальні дії і намагаються оточити підрозділи ЗСУ. Також ворог продовжує завдавати ракетних ударів по військових та критичних об'єктах цивільної інфраструктури на території України.

Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

Реклама

На Волинському та Поліському напрямках ситуація щодо діяльності збройних сил Республіки Білорусь змін не зазнала. Зберігається загроза застосування ракетного озброєння з території та повітряного простору цієї країни.

На Сіверському напрямку агресор здійснив вогневе ураження артилерією позицій Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

Реклама

На Харківському напрямку противник продовжує ведення оборонних дій. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Уди, Харків, Базаліївка, Руські Тишки, Старий Салтів, Верхній Салтів, Кутузівка, Рубіжне, Дементіївка, Чепіль, Світличне, Коробочкіне, Іванівка, Шестакове та Печеніги.

На Слов'янському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на веденні наступу в напрямках населених пунктів Довгеньке та Мазанівка. Здійснив вогневе ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Нова Дмитрівка, Хрестище, Дібрівне, Богородичне, Новопавлівка, Адамівка, Грушуваха, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівка, Веселе та Курулька.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на Лисичанському напрямку та спробах оточення підрозділів Сил оборони в районі Лисичанська.

Реклама

Здійснював обстріли неподалік Вовчоярівки, Лоскутівки, Білої Гори, Верхньокам’янки, Виїмки, Верхньокам'янського і Золотарівки. Завдав авіаційного удару парою Су-25 в районі населеного пункту Біла Гора.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Здійснював вогневе ураження із ствольної артилерії в районах населених пунктів Маяки, Пискунівка, Сіверськ.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках веде бойові дії та здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування українських військ та недопущення їх перекидання на загрозливі напрямки.

Здійснював обстріли з танків та ствольної артилерії в районах населених пунктів Керамік, Красногорівка, Сєверне, Водяне, Опитне, Уманське, Тоненьке, Карлівка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Парасковіївка, Павлівка, Шевченко, Пречистівка, Золота Нива, Комар, Новосілка, Велика Новосілка, Володимірівка, Гуляйпільське, Білогір’я, Новопіль, Червоне, Зелене Поле, Гуляйполе та Малинівка.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та здійснює вогневий вплив на підрозділи ЗСУ з метою недопущення перегрупування військ. Українська авіація на відповідних ділянках завдавала ударів по скупченнях ворога. Втрати окупантів уточнюються.

В акваторії Чорного та Азовського морів основні зусилля корабельне угруповання противника зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Підрозділи ЗСУ продовжують успішне виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках.

Експерт розповів, чому окупанти бояться ближніх боїв з ЗСУ

Сьогодні українська армія найсильніша з протитанкового озброєння завдяки нашим закордонним партнерам. ВСУ можуть знищити всі танки у світі, заявив у програмі FREEДOМ на каналі "Україна 24" військовий експерт Сергій Грабський.

"Сьогодні за рівнем насичення протитанковими засобами українська армія, можна сказати, найсильніша у світі. Тому що за кількістю одиниць протитанкової зброї, яку нам передано, ми можемо знищити всі танки всього світу разом узяті. І це чудово розуміє противник. Чим і пояснюються такі відчайдушні" обстріли", – зазначив в ефірі Сергій Грабський.

Раніше ми писали, що Збройні сили України не змогли завершити спецоперацію у Сєвєродонецьку через повідомлення в Мережі. У Міноборони закликали українців не розголошувати подробиці військових завдань.

Також повідомлялося, що підрозділи української армії, які обороняли Сєвєродонецьк, змогли максимально виснажити наступ військ РФ. У окупантів не залишилося резервів, які можна кинути у бій.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" повідомив втрати ворога станом на 26 червня: за останню добу ліквідовано 150 рашистів, знищено 21 танк і 14 броньованих машин, а також 4 безпілотники та 2 крилаті ракети. Найбільші втрати ворог зазнав на Курахівському та Бахмутському напрямках.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в цитатах
Допомога під час війни
Більше новин
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 26 червня
1
Особовий склад 34850
Особовий склад
2
Танки 1532
Танки
3
ББМ 3659
ББМ
4
Артилерія 764
Артилерія
5
Засоби ППО 99
Засоби ППО
6
РСЗВ 243
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 184
Гелікоптери
9
БПЛА 630
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2564
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Легендарний воїн Яшка Циганков... Роман Косенко (позивний - «Яшка Циганков») - доброволець, який бився проти російської окупації з 2014 року. За багаточисленні бойові звитяги нагороджений орденом “Народний Герой”. Загинув у боях під Ізюмом…

Історія героя
Куди вкласти гроші?
Всі до банку!
Хіт літа 2022 🔥
Слухати трек
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Грошове питання
Що буде із курсом долара?
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.73

Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1837
2
Бельгія Бельгія
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франція Франція
1764
5
Англія Англія
1737
6
Іспанія Іспанія
1716
7
Італія Італія
1713
8
Нідерланди Нідерланди
1679
9
Португалія Португалія
1675
10
Данія Данія
1665
Яке місце в України
Опитування
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПриватБанк ПриватБанк
35.3/35.6
2
Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.7
3
ПУМБ ПУМБ
35.1/35.7
4
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.0/35.5
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
34.9/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.7/35.55
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.6/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
33.0/35.25
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
Як не втратити гроші💰
Без досвіду роботи
Кому платять від 20 тис. грн
Викладач акторської майстерності

Викладач акторської майстерності

Ріелтор

Ріелтор

Водій таксі

Водій таксі

Менеджер по роботі з клієнтами

Менеджер по роботі з клієнтами

Керівник транспортного відділу

Керівник транспортного відділу

Актуальні пропозиції 🔥
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

21445.08

Binance Coin (BNB)

240

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

58.74

Theta (THETA)

1.47

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
41,99
-
-
57,99
39,99
-
51,00
57,00
41,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
41,88
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Просвіщайся
Мова грошей
Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більшіі суми.
Must Know
Штрафи для власників тварин в Україні

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн
Детальніше
Love is... 💙💛
За що ми любимо Ужгород
Сакури в Ужгороді

Сакури в Ужгороді

Торт "Ужгород"

Торт "Ужгород"

Дегустаційна зала "СироВина"

Дегустаційна зала "СироВина"

Бограч

Бограч

Ужгородський замок

Ужгородський замок

Вiдвiдати мiсто писля перемоги
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
Ніколь Кідман, 20 червня — 56 років
Ніколь Кідман, 20 червня — 56 років
принц Вільям, 21 червня — 40 років
принц Вільям, 21 червня — 40 років
Кріс Пратт, 21 червня — 43 роки
Кріс Пратт, 21 червня — 43 роки
Сергій Притула, 22 червня — 41 рік
Сергій Притула, 22 червня — 41 рік
Аріана Гранде, 26 червня — 29 років
Аріана Гранде, 26 червня — 29 років
1 /2
Instagram тижня
Акаунт про супергероїв сучасності — ЗСУ
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на льняні костюми
Оновлюємо літній гардероб
Доповнюємо босоніжками

Доповнюємо босоніжками

Стилізуємо з кросівками

Стилізуємо з кросівками

Поєднуємо з сандалями

Поєднуємо з сандалями

Купити українське🇺🇦

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти