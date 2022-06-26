Окупанти наступають на Слов'янськ і намагаються оточити ЗСУ у Лисичанську – Генштаб

Противник також продовжує обстріли українських позицій по всій лінії фронту

Російські війська продовжують спроби штурму позицій ЗСУ, Сили оборони дають відсіч окупантам / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти на Донбасі продовжують вести наступальні дії і намагаються оточити підрозділи ЗСУ. Також ворог продовжує завдавати ракетних ударів по військових та критичних об'єктах цивільної інфраструктури на території України.

Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

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На Волинському та Поліському напрямках ситуація щодо діяльності збройних сил Республіки Білорусь змін не зазнала. Зберігається загроза застосування ракетного озброєння з території та повітряного простору цієї країни.

На Сіверському напрямку агресор здійснив вогневе ураження артилерією позицій Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

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На Харківському напрямку противник продовжує ведення оборонних дій. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Уди, Харків, Базаліївка, Руські Тишки, Старий Салтів, Верхній Салтів, Кутузівка, Рубіжне, Дементіївка, Чепіль, Світличне, Коробочкіне, Іванівка, Шестакове та Печеніги.

На Слов'янському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на веденні наступу в напрямках населених пунктів Довгеньке та Мазанівка. Здійснив вогневе ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Нова Дмитрівка, Хрестище, Дібрівне, Богородичне, Новопавлівка, Адамівка, Грушуваха, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівка, Веселе та Курулька.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на Лисичанському напрямку та спробах оточення підрозділів Сил оборони в районі Лисичанська.

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Здійснював обстріли неподалік Вовчоярівки, Лоскутівки, Білої Гори, Верхньокам’янки, Виїмки, Верхньокам'янського і Золотарівки. Завдав авіаційного удару парою Су-25 в районі населеного пункту Біла Гора.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Здійснював вогневе ураження із ствольної артилерії в районах населених пунктів Маяки, Пискунівка, Сіверськ.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках веде бойові дії та здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування українських військ та недопущення їх перекидання на загрозливі напрямки.

Здійснював обстріли з танків та ствольної артилерії в районах населених пунктів Керамік, Красногорівка, Сєверне, Водяне, Опитне, Уманське, Тоненьке, Карлівка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Парасковіївка, Павлівка, Шевченко, Пречистівка, Золота Нива, Комар, Новосілка, Велика Новосілка, Володимірівка, Гуляйпільське, Білогір’я, Новопіль, Червоне, Зелене Поле, Гуляйполе та Малинівка.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та здійснює вогневий вплив на підрозділи ЗСУ з метою недопущення перегрупування військ. Українська авіація на відповідних ділянках завдавала ударів по скупченнях ворога. Втрати окупантів уточнюються.

В акваторії Чорного та Азовського морів основні зусилля корабельне угруповання противника зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Підрозділи ЗСУ продовжують успішне виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках.

Експерт розповів, чому окупанти бояться ближніх боїв з ЗСУ

Сьогодні українська армія найсильніша з протитанкового озброєння завдяки нашим закордонним партнерам. ВСУ можуть знищити всі танки у світі, заявив у програмі FREEДOМ на каналі "Україна 24" військовий експерт Сергій Грабський.

"Сьогодні за рівнем насичення протитанковими засобами українська армія, можна сказати, найсильніша у світі. Тому що за кількістю одиниць протитанкової зброї, яку нам передано, ми можемо знищити всі танки всього світу разом узяті. І це чудово розуміє противник. Чим і пояснюються такі відчайдушні" обстріли", – зазначив в ефірі Сергій Грабський.

Раніше ми писали, що Збройні сили України не змогли завершити спецоперацію у Сєвєродонецьку через повідомлення в Мережі. У Міноборони закликали українців не розголошувати подробиці військових завдань.

Також повідомлялося, що підрозділи української армії, які обороняли Сєвєродонецьк, змогли максимально виснажити наступ військ РФ. У окупантів не залишилося резервів, які можна кинути у бій.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" повідомив втрати ворога станом на 26 червня: за останню добу ліквідовано 150 рашистів, знищено 21 танк і 14 броньованих машин, а також 4 безпілотники та 2 крилаті ракети. Найбільші втрати ворог зазнав на Курахівському та Бахмутському напрямках.