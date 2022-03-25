Окупанти не домоглися підтримки на захоплених землях України – Подоляк

Радник керівника ВП розповів, що тимчасово захоплені жителі українських міст виходять на масові протести

Подоляк розповів, як українці опираються загарбникам на окупованих землях. Колаж "Сьогодні"

Війська окупантів не домоглися підтримки населення на захоплених територіях та використовують зброю, репресії та загрози.

Про це радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк написав у Твіттер.

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"На захоплених та окупованих територіях військам Росії не вдається отримати підтримку від населення, сформувати фейкові органи влади та записати пропагандистські ролики. Тільки репресії, застосування зброї, загрози", – написав Подоляк.

З його слів, тимчасово захоплені жителі українських міст виходять на масові протести. Він також додав, що Херсон вражає.

Окупанти стріляли по мітингу у Новій Каховці

Жителі тимчасово окупованої Нової Каховки на Херсонщині виходили на масштабний мітинг проти російських загарбників.

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Щоб розігнати мітинг, російські окупанти почали стріляти по мітингувальниках, проте попри це люди не розходилися.

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