Окупанти не змогли взяти штурмом Красногорівку – Генштаб

Російські окупанти здійснили невдалу спробу штурму Красногорівки Донецької області.
Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога
Як зазначив Генштаб, на Донецькому напрямку окупаційні підрозділи намагаються захопити Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Маріуполь.
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"Успіхів не мають. Здійснили невдалу спробу штурму Красногорівки. Зазнали втрат, відійшли", – вказали в Генштабі.
Що відбулося раніше
27 березня стало відомо, що на Донеччині російські військові завдали удару з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" по житловому сектору міста Красногорівка.
Як зазначалося, боєприпаси впали серед вулиць приватного сектора. Поліція оточила небезпечний район.
Ситуація в Україні 27 березня:
- Окупанти насильно вивозять мирних громадян вглиб окупованих територій чи Росію. Такими методами загарбники вивезли орієнтовно 40 тисяч українців.
- За вчорашню добу, 26 березня, діти постраждали у Київській та Запорізькій областях. Також військові РФ повністю зруйнували 74 навчальні заклади.
- У Харківській області у боях з російськими окупантами загинув лідер та командир добровольчого підрозділу "Фрайкор" – Георгій Тарасенко.
- Російські окупанти пошкодили 11 будинків у Луганській області, а в Попасній з міномета розстріляли свої позиції.
- Загарбники привезли з оточеного Маріуполя дітей без батьків до окупованого Донецька. Деяких людей везуть до Росії.
- ЗСУ звільнили два населені пункти у Запорізькій області – села Полтавка та Малинівка.