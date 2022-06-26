Окупанти кілька годин обстрілювали Дніпропетровську область з "Градів"

У неділю, 26 червня, окупанти РФ обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровської області. Обстріл тривав кілька годин.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Тричі вдарив із "Градів" та ствольної артилерії по людях та житлу. У Зеленодольську двоє поранених – чоловік і жінка. Їм надали медичну допомогу" , – розповів він.
Резніченко додав, що у місті є руйнування багатоповерхівок, зокрема пошкоджено будинок культури та пошту.
Ракетний удар по Києву
Обстріли в області
За даними Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області, 19 червня ворог завдав трьох ракетних ударів по Новомосковському району і влучив у нафтобазу. Зайнялися резервуари з мазутом і пальним, нафтобазу було знищено. Внаслідок чого загинуло двоє людей, постраждали понад 10.
Пізніше стало відомо, що кількість жертв внаслідок ракетного удару в Новомосковському районі Дніпропетровської області зросла. Рятувальники виявили тіло третього загиблого.
Раніше в ДСНС повідомляли, що постраждало 14 людей. Зокрема, загинуло 2 чоловіків – працівник підприємства та рятувальник, 8 – опинилися у лікарні, 4 – лікуються вдома.