Окупанти кілька годин обстрілювали Дніпропетровську область з "Градів"

Є поранені серед цивільних

Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. Фото: колаж: "Сьогодні"

У неділю, 26 червня, окупанти РФ обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровської області. Обстріл тривав кілька годин.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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"Тричі вдарив із "Градів" та ствольної артилерії по людях та житлу. У Зеленодольську двоє поранених – чоловік і жінка. Їм надали медичну допомогу" , – розповів він.

Резніченко додав, що у місті є руйнування багатоповерхівок, зокрема пошкоджено будинок культури та пошту.

Обстріли в області

За даними Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області, 19 червня ворог завдав трьох ракетних ударів по Новомосковському району і влучив у нафтобазу. Зайнялися резервуари з мазутом і пальним, нафтобазу було знищено. Внаслідок чого загинуло двоє людей, постраждали понад 10.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв внаслідок ракетного удару в Новомосковському районі Дніпропетровської області зросла. Рятувальники виявили тіло третього загиблого.

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Раніше в ДСНС повідомляли, що постраждало 14 людей. Зокрема, загинуло 2 чоловіків – працівник підприємства та рятувальник, 8 – опинилися у лікарні, 4 – лікуються вдома.