Окупанти обстрілюють та штурмують "Азовсталь" безперервно – радник мера Маріуполя (фото/відео)

За місяць будівлі перетворилися на руїни

Петро Андрющенко розповів про ситуацію у місті / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові продовжують обстріл металургійного комбінату "Азовсталь", що в Маріуполі.

Про це свідчать нові супутникові фотографії від Planet Labs PBC.

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На знімках показано, як окупанти повільно знищують завод. Майже всі будівлі заводу зруйновані, деякі дахи повністю обрушилися, інші споруди перетворилися на руїни. Видно чорний дим, що клубочиться над заводом.

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Мер зруйнованого Маріуполя заявив, що зв'язок з українськими частинами, які закріпилися на металургійному заводі "Азовсталь", був втрачений через запеклі бої з російськими військами.

"На жаль, так, сьогодні на "Азовсталі" йдуть тяжкі бої", – заявив Вадим Бойченко.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав у Telegram, що обстріли та штурм "Азовсталі" ведуться безперервно. Він опублікував відео коригування вогню з дрону вночі.

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Росія підтвердила, що атакувала українські позиції на заводі за допомогою "артилерії та авіації", але раніше в середу Кремль заперечував, що російські війська штурмували "Азовсталь".

Бойченко сказав, що Росія атакувала, застосувавши важку артилерію, танки та бойові літаки, додавши, що в нападі також брали участь військові кораблі поряд із прибережними металургійними заводами.

"Там є місцеві жителі, мирні жителі, їх там сотні. Є діти, які чекають на порятунок. Їх понад 30", – сказав мер.

Ситуація в Маріуполі