Окупанти обстрілюють та штурмують "Азовсталь" безперервно – радник мера Маріуполя (фото/відео)

Російські військові продовжують обстріл металургійного комбінату "Азовсталь", що в Маріуполі.
Про це свідчать нові супутникові фотографії від Planet Labs PBC.
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На знімках показано, як окупанти повільно знищують завод. Майже всі будівлі заводу зруйновані, деякі дахи повністю обрушилися, інші споруди перетворилися на руїни. Видно чорний дим, що клубочиться над заводом.
Мер зруйнованого Маріуполя заявив, що зв'язок з українськими частинами, які закріпилися на металургійному заводі "Азовсталь", був втрачений через запеклі бої з російськими військами.
"На жаль, так, сьогодні на "Азовсталі" йдуть тяжкі бої", – заявив Вадим Бойченко.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав у Telegram, що обстріли та штурм "Азовсталі" ведуться безперервно. Він опублікував відео коригування вогню з дрону вночі.
Росія підтвердила, що атакувала українські позиції на заводі за допомогою "артилерії та авіації", але раніше в середу Кремль заперечував, що російські війська штурмували "Азовсталь".
Бойченко сказав, що Росія атакувала, застосувавши важку артилерію, танки та бойові літаки, додавши, що в нападі також брали участь військові кораблі поряд із прибережними металургійними заводами.
"Там є місцеві жителі, мирні жителі, їх там сотні. Є діти, які чекають на порятунок. Їх понад 30", – сказав мер.
Ситуація в Маріуполі
- Російська Федерація продовжує блокувати підрозділи України в районі заводу "Азовсталь". Були спроби штурмових дій.
- 4 травня росіяни прорвалися на завод, який раніше бомбили й обстрілювали. На "Азовсталі" точаться важкі бої. Зв'язків з українськими бійцями немає.
- У місті досі дуже важка ситуація. Тут справжня гуманітарна катастрофа.
- Російські окупанти продовжують готуватися до параду. Вороги розбирають завали в центрі міста, зокрема на місці драматичного театру.
- 9 березня російські окупанти скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Постраждали щонайменше 17 людей – породіллі та персонал. Вибухи майже знищили будинки.
- Через кілька днів одна з вагітних жінок померла разом із ненародженою дитиною. То була жінка з відомого фото, яку виносили з лікарні на ношах.
- Внаслідок влучення авіабомби в Маріуполі зруйновано драматичний театр. Там ховалася від обстрілу величезна кількість мешканців міста. Не всі вижили. У Мережі писали, що бомбосховище в театрі засипало. На щастя, воно витримало удар.
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