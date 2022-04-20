Окупанти обстріляли лікарню у Миколаївській області (фото, відео)

Російські окупанти обстріляли лікарню в Баштанці Миколаївської області. Внаслідок чергового злочину ворога є поранені.
Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
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"Рашисти, так і будете зомбовано транслювати на своїх фашистських каналах "знищення виключно військових об'єктів на "нацистській" території"? А не хочете розповісти, як бомбите лікарні? Наприклад, як вам такий сюжет: "Російські падли, бомбили лікарню в Баштанці. Знищено відділення діалізу, приймальне відділення, операційна без склопакетів... є постраждалі", — написала Замазєєва у Facebook.
За її словами, обійшлося без загиблих.
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