Окупанти обстріляли фенольний завод та житлові будинки в зоні проведення ООС

Небезпеки для навколишнього середовища немає

4 квітня підрозділи ДСНС в ООС здійснили 29 виїздів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстріляли в зоні проведення Операції об'єднаних сил фенольний завод.

Про це повідомила в Facebook пресслужба ООС.

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Яка ситуація

В ООС повідомили, що було зафіксовано сім влучань у фенольний завод:

"Під час них було пошкоджено: три ректифікаційні колони; три збірники товарної продукції, міжповерхові перекриття споруди перегонки мастила, матеріальні трубопроводи, вагон цистерна та металеві споруди. Небезпеки для навколишнього середовища немає".

Крім цього, протягом 4 квітня підрозділами ДСНС, що входять до угруповання Об’єднаних сил, було здійснено 29 виїздів на подолання наслідків російської агресії – ліквідовано 11 пожеж. Як зазначається, врятовано одну людину та виявлено 28 вибухонебезпечних предметів.

Також в ООС заявили про руйнування будівель та травмування людей внаслідок ведення бойових дій:

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внаслідок обстрілу населеного пункту Новосілка було поранено місцевого мешканця;

внаслідок обстрілу населеного пункту Георгіївка було поранено трьох громадян та пошкоджено житловий будинок;

внаслідок обстрілу населених пунктів Нью-Йорк та Торецьк було пошкоджено п'ять житлових будинків.

Водночас внаслідок потужних обстрілів населеного пункту Сєвєродонецьк пошкоджено чотири об’єкти, з них склад запчастин, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури, автомобілі.

Евакуація населення

Також в ООС повідомили, що з Донецької області евакуйовано 63 особи, з них 3 дитини з населеного пункту Вугледар, Луганської області – 970 осіб із населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасне, Кремінна, Гірське.

Всього в період з 24.02.2022 евакуйовано з населених пунктів Луганської області близько 24 676 осіб, із населених пунктів Донецької області – близько 6735 осіб.

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Нагадаємо, радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що на Україну чекає друга фаза війни, яка ніяк не почнеться, а після її початку ще два тижні триватимуть потужні бої.

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