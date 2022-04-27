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Окупанти обстріляли Луганщину: зруйновано будинки, загинув мирний житель

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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27 квітня, 09:05
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Російські окупанти завдають ракетних ударів по житлових кварталах регіону
Ворог обстріляв Луганську область
Ворог обстріляв Луганську область / Фото: Колаж: Сьогодні

На Луганщині ворог всю ніч обстрілював мирні міста. Так, у Лисичанську окупанти вдарили по школі, у підвалі якої переховувалися 23 особи, а у Привіллі під час обстрілу загинув чоловік. Про це в Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Російський снаряд впав у двір приватного будинку, де на той час був 68-річний чоловік. Він помер на місці", – написав Гайдай.

За його словами, практично вся територія області страждала від обстрілу окупантів протягом минулої доби. Руйнування семи будинків зафіксували рятувальники, але пошкоджено значно більше.

"І майже скрізь ворог поцілив у житловий фонд. Так, у Сєверодонецьку спалахнула квартира у багатоповерхівці, горіли два будинки в Рубіжному, один – у Нижньому, ще два – у Лисичанську. Там же полум'ям був охоплений торговий майданчик-пошкоджені МАФи. Поки ми евакуювали людей, серед яких було вісім дітей, з Білогорівки, росіяни відкрили вогонь у цьому селищі. Як наслідок, ще один приватний будинок непридатний для житла", – написав він.

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Гайдай зазначив, що йдеться лише про ті руйнування, де сталися серйозні загоряння після обстрілів, але є будинки, де снарядами пробиті стіни, пошкоджено вікна, немає частини даху.

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Герої не вмирають!

Ціною життя врятував авіабригаду... Радіонов В'ячеслав Денисович - старший лейтенант, військовий льотчик. Виявив особисту мужність: відволік на себе ворога, завдяки чому повний склад літаків його бригади піднявся у повітря в місті Василькові на Київщині, що врятувало їх від ракетного удару. Герой України. Посмертно.

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