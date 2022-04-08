Окупанти обстріляли вокзал у Миколаєві, хочуть багато жертв – Кім

Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім закликав жителів не панікувати і не юрмитися. Він констатував, що окупанти стріляють по мирному населенню і хочуть багато жертв.
Про це Кім сказав під час відеозвернення.
Він нагадав, що російські війська вдарили по залізничному вокзалу в Миколаєві, щоб запобігти евакуації.
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"Вони обстріляли залізничний вокзал, зруйнували залізничні колії, які для евакуації використовуються. Вони хочуть багато жертв серед мирного населення. Не дозволяють евакуюватися. Тому, звертаюся до всіх, будь ласка, не товпіться, не треба. Вже зрозуміло, що вони спеціально стріляють по мирному населенню, вони хочуть багато жертв. Рідкісні виродки", – сказав Кім.
Він також додав, що стосується Миколаївської області – туди їде підкріплення.
Військові РФ розбомбили вокзал у Миколаєві
Російські окупанти обстріляли інфраструктуру Миколаєва та пошкодили залізничний вокзал. Через це він припинив свою роботу, повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
Під час прямого ефіру в соцмережах голова міста запитав, чому в Миколаєві не працює залізничний вокзал. На це Сенкевич відповів: "Не працює, бо розбомбили його".
Ситуація у Миколаєві
- Внаслідок вчорашнього обстрілу Миколаєва російськими окупантами постраждало гінекологічне відділення однієї з місцевих лікарень. Відео ушкоджень опублікував міський голова Олександр Сенкевич у Twitter.
- Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім розповів, що люди починають повертатися до міста. За його словами, російські окупанти продовжують стріляти, але їм не вдасться налякати людей.
- Російські окупанти 29 березня близько 08:45 обстріляли дев'ятиповерховий будинок Миколаївської обласної військової адміністрації. Зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го по 1-й поверх без подальшого загоряння.
- Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російськими окупантами по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації зросло до 35 осіб. З-під завалів рятувальники дістали тіла 33 загиблих і двоє людей померли у лікарні.