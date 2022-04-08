Окупанти обстріляли вокзал у Миколаєві, хочуть багато жертв – Кім

Російські військові спеціально стріляють у мирних українців

Віталій Кім пояснив, чому окупанти обстріляли вокзал в Миколаєві. / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім закликав жителів не панікувати і не юрмитися. Він констатував, що окупанти стріляють по мирному населенню і хочуть багато жертв.

Про це Кім сказав під час відеозвернення.

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Він нагадав, що російські війська вдарили по залізничному вокзалу в Миколаєві, щоб запобігти евакуації.

"Вони обстріляли залізничний вокзал, зруйнували залізничні колії, які для евакуації використовуються. Вони хочуть багато жертв серед мирного населення. Не дозволяють евакуюватися. Тому, звертаюся до всіх, будь ласка, не товпіться, не треба. Вже зрозуміло, що вони спеціально стріляють по мирному населенню, вони хочуть багато жертв. Рідкісні виродки", – сказав Кім.

Він також додав, що стосується Миколаївської області – туди їде підкріплення.

Військові РФ розбомбили вокзал у Миколаєві

Російські окупанти обстріляли інфраструктуру Миколаєва та пошкодили залізничний вокзал. Через це він припинив свою роботу, повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

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Під час прямого ефіру в соцмережах голова міста запитав, чому в Миколаєві не працює залізничний вокзал. На це Сенкевич відповів: "Не працює, бо розбомбили його".

Ситуація у Миколаєві