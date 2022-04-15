Окупанти обстріляли Миколаїв із реактивних систем залпового вогню, є постраждалі

Російські військові обстріляли реактивними системами залпового вогню (РСЗВ) житлові квартали Миколаєва. В результаті атаки окупантів є жертви.
Про це написала голова Миколаївської обласної ради Анна Замазєєва у Telegram.
"Падлюки знову гатять по житлових кварталах Миколаєва! Де немає військових об’єктів! Під обстріли попадають мирні мешканці!!! Обстріляли з РСЗО один із районів міста. На жаль, є постраждалі", – написала Замазєєва.
Далі по темі
Вона подякувала медикам, волонтерам Червоного Хреста, поліції та всім тим, хто попри небезпеку рятує громадян під обстрілами.
Ситуація у Миколаєві
- За добу 10 квітня ворог завдав 7 ракетних ударів по Миколаївській області. Постраждалих нема. Окупанти намагаються посіяти паніку серед мирних мешканців.
- 8 квітня стало відомо, що російські окупанти обстріляли інфраструктуру Миколаєва та пошкодили залізничний вокзал. Через це він припинив свою роботу.
- Внаслідок обстрілу Миколаєва 4 квітня російськими окупантами постраждало гінекологічне відділення однієї з місцевих лікарень. Відео ушкоджень опублікував міський голова Олександр Сєнкевич у Twitter.
- Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що люди починають повертатися до міста. За його словами, російські окупанти продовжують стріляти, але їм не вдасться налякати людей.
- Російські окупанти 29 березня близько 08:45 обстріляли дев'ятиповерховий будинок Миколаївської обласної військової адміністрації. Зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го по 1-й поверх без подальшого загоряння.
- Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російськими окупантами по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації зросла до 37 осіб.