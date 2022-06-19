Окупанти відкрили для себе другий новий напрямок за дві доби – Генштаб

За останню добу було ліквідовано 250 російських окупантів та десятки одиниць військової техніки

Окупанти зазнали величезних втрат за минулу добу / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку російського вторгнення окупанти зазнають величезних втрат. Станом на 115-й день війни на території України загинуло 33 600 російських солдатів. За останню добу окупанти зазнали величезних втрат на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Таку інформацію оприлюднив у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 33 600 (+250) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1468 (+3);

бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4);

артилерійських систем – 745 (+6);

РСЗВ – 235 (+2);

засобів ППО – 98 (+0);

літаків – 216 (+0);

вертольотів – 181 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4);

крилатих ракет – 130(+1);

кораблів/катерів – 14 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн- 2523 (+10);

спеціальної техніки – 55(+0).

Ракетна атака на Київ зазнала невдачі! Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." про втрати ворога станом на 19 червня: за останню добу ліквідовано 250 окупантів, збито крилату ракету та знищено ворожі танки, броньовані машини та артилерійські системи – найбільші втрати у ворога на Запорізькому та Бахмутському напрямках.