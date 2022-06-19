Окупанти відкрили для себе другий новий напрямок за дві доби – Генштаб

З початку російського вторгнення окупанти зазнають величезних втрат. Станом на 115-й день війни на території України загинуло 33 600 російських солдатів. За останню добу окупанти зазнали величезних втрат на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
Таку інформацію оприлюднив у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 33 600 (+250) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1468 (+3);
- бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4);
- артилерійських систем – 745 (+6);
- РСЗВ – 235 (+2);
- засобів ППО – 98 (+0);
- літаків – 216 (+0);
- вертольотів – 181 (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4);
- крилатих ракет – 130(+1);
- кораблів/катерів – 14 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн- 2523 (+10);
- спеціальної техніки – 55(+0).
Ракетна атака на Київ зазнала невдачі! Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." про втрати ворога станом на 19 червня: за останню добу ліквідовано 250 окупантів, збито крилату ракету та знищено ворожі танки, броньовані машини та артилерійські системи – найбільші втрати у ворога на Запорізькому та Бахмутському напрямках.