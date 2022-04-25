Окупанти планують "викурити" захисників Маріуполя та мирних мешканців хімічною зброєю – ГУР

Керівництво РФ планує здійснити також бомбово-ракетні удари

Російські підрозділи планують використати аерозолі з хімічною зброєю / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федерація не відмовилася від своїх планів щодо застосування хімічної зброї проти українських захисників та мирного населення на "Азовсталі".

Про це повідомило в Telegram Головне управління розвідки Міноборони України.

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Плани Росії

У ГУР вважають, що проти людей, які перебувають на території заводу "Азовсталь", може бути застосована хімічна зброя:

"Згідно з останніми даними, для того, щоб уникнути втрат серед військовослужбовців ЗС РФ, може бути здійснено так зване "викурювання" українських захисників та мирного населення з приміщень підприємства. Для цього російське керівництво планує здійснити бомбово-ракетні удари артилерійськими та авіаційними боєприпасами – носіями бойових отруйних речовин. Паралельно російськими підрозділами "військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту" застосовуватимуться аерозолі з хімічною зброєю".

На думку розвідки, фразу президента Росії Володимира Путіна про "заняття облоги підступів до підприємства так, щоб і муха не пролетіла" потрібно сприймати в контексті "не дати можливості нікому живим вийти з катакомб. Зокрема, після застосування хімічної зброї".

Крім цього, ГУР навело підтвердження планів Кремля щодо застосування хімічної зброї:

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"робота на випередження" – поширення брехливої інформації щодо наявності в Україні хімічної та біологічної зброї;

підбір та інспекція можливих місць для зберігання боєприпасів (балонів) з бойовими отруйними речовинами.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії заявила, що Росія досягла незначних успіхів на "Азовсталі" після того, як вирішила перемістити фокус удару на повну окупацію сходу України.

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