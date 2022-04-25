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Окупанти планують "викурити" захисників Маріуполя та мирних мешканців хімічною зброєю – ГУР

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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25 квітня, 15:21
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Керівництво РФ планує здійснити також бомбово-ракетні удари
Російські підрозділи планують використати аерозолі з хімічною зброєю
Російські підрозділи планують використати аерозолі з хімічною зброєю / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федерація не відмовилася від своїх планів щодо застосування хімічної зброї проти українських захисників та мирного населення на "Азовсталі".

Про це повідомило в Telegram Головне управління розвідки Міноборони України.

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Плани Росії

У ГУР вважають, що проти людей, які перебувають на території заводу "Азовсталь", може бути застосована хімічна зброя:

"Згідно з останніми даними, для того, щоб уникнути втрат серед військовослужбовців ЗС РФ, може бути здійснено так зване "викурювання" українських захисників та мирного населення з приміщень підприємства. Для цього російське керівництво планує здійснити бомбово-ракетні удари артилерійськими та авіаційними боєприпасами – носіями бойових отруйних речовин. Паралельно російськими підрозділами "військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту" застосовуватимуться аерозолі з хімічною зброєю".

На думку розвідки, фразу президента Росії Володимира Путіна про "заняття облоги підступів до підприємства так, щоб і муха не пролетіла" потрібно сприймати в контексті "не дати можливості нікому живим вийти з катакомб. Зокрема, після застосування хімічної зброї".

Крім цього, ГУР навело підтвердження планів Кремля щодо застосування хімічної зброї:

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  • "робота на випередження" – поширення брехливої інформації щодо наявності в Україні хімічної та біологічної зброї;
  • підбір та інспекція можливих місць для зберігання боєприпасів (балонів) з бойовими отруйними речовинами.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії заявила, що Росія досягла незначних успіхів на "Азовсталі" після того, як вирішила перемістити фокус удару на повну окупацію сходу України.

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Герої не вмирають!

Знищив 4 танки і взвод окупантів… Віталій Грицаєнко - старший лейтенант, позивний Гоголь, заступник командира окремого загону спецпризначення «Азов». Захищаючи Маріуполь, за допомогою РПГ-22 та мін власноруч підірвав 4 танки і 2 ББМ «Тигр», а зі стрілецької зброї вбив більше 30 російських морпіхів. Загинув від тяжких поранень під час виконання операції по знищенню командного пункту ворога. Але бойове завдання виконав. Герой України. Посмертно.

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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

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