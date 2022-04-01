Окупанти повністю зруйнували університет Каразіна, його перенесуть – МОН

Російські військові розбомбили навчальний заклад у Харкові, у Міносвіти вирішують, як перенести його у безпечне місце

Військові РФ зруйнували університет у Харкові / Фото: Колаж: Сьогодні

Внаслідок обстрілів з боку російських окупантів будівлі Харківського національного університету імені Каразіна повністю зруйновані. Виш переведуть у безпечніше місце.

Про це повідомив перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.

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"Університет імені Каразіна повністю зруйнований рашистськими загарбниками, їхніми авіаударами", – сказав Вітренко.

Він додав, що університет переведуть у безпечніше місце. Наразі ректор виконує усі рекомендації міністерства з цього питання.

За словами Вітренка, Харківський біотехнологічний університет перевели до Закарпатської області, зараз триває переміщення Маріупольського державного університету.

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"Ми перевозимо ті навчальні заклади, які виявили таке бажання, у безпечніші райони", – уточнив він.

Обстріл університету Каразіна

25 березня внаслідок ракетного обстрілу у Харкові було зруйновано будівлю факультету економіки Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна.

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У будівлі практично нічого не вціліло. Вибито вікна, двері, зруйновано навчальні класи. Цей корпус вже непридатний для навчання.