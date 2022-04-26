Окупанти поставили скандального ексмера Сальдо "головою адміністрації" в Херсоні

Законний мер міста Ігор Колихаєв відмовився співпрацювати з окупантами

Окупанти в Херсоні запропонували співробітникам міськвиконкому розглянути можливість подальшої співпраці. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 26 квітня, в захопленому Росією Херсоні були представлені нові "глава" Херсонської ОДА та "глава" Херсонської міської адміністрації.

Про це заявив у Facebook мер Херсона Ігор Колихаєв.

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Що відбувається

"Сьогодні моїм заступникам та керівникам КП, департаментів, управлінь Херсонського виконавчого комітету, старостам округів, головам районних рад був представлений новий "глава адміністрації Херсона". Було озвучено, що повноваження херсонського міського голови делегуються, згідно з наказом "обласного військового коменданта рф", Кобцю Олександру Юрійовичу, який у свою чергу підпорядковується новому "главі Херсонської обласної адміністрації" Сальдо Володимиру Васильовичу", – наголосив Колихаєв.

За його словами, Кобець заявив, що координуватиме процеси, які забезпечують життєдіяльність міста.

"Співробітникам міськвиконкому запропонували розглянути можливість подальшої співпраці. Далі вибір буде зроблений кожним самостійно. Щодо мене, то я запросив в Офісі президента детальну інструкцію, що робити в цьому випадку мені та колегам", – написав мер.

Крім цього, він заявив, що до прямих вказівок Офісу президента залишатиметься на віддаленому доступі й в міру можливості буде здійснювати управління процесами, що стосуються життєдіяльності міста.

"Співпрацювати з новою адміністрацією відмовився. Херсон – це Україна! Честь маю!" – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі проведення Росією будь-яких псевдореферендумів на території України та загибелі захисників та людей у Маріуполі будь-які переговорні процеси з Москвою припиняться.

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