Окупанти перетворили Маріуполь на табір смерті – почали спалювати загиблих у мобільних крематоріях

Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, що на Київщині вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії в Маріуполі. За попередніми оцінками, там загинуло щонайменше 5 тисяч людей.
Про це повідомила Маріупольська міська рада.
"Тиждень тому обережні оцінки вказували на 5 тисяч загиблих. Але з огляду на розміри міста, катастрофічні руйнування, тривалість блокади та жорсткий опір жертвами окупантів могли стати десятки тисяч мирних маріупольців", – йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що саме тому РФ не поспішає давати "зелене світло" місії Туреччини та іншим ініціативам щодо порятунку та повної евакуації Маріуполя. Крім того, всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати у фільтраційних таборах та знищити.
"Усю брудну працю росіяни залишили для колаборантів. Очевидці повідомляють, що рашисти залучили до спеціальних бригад зачистку місцевих та терористів "ДНР"", – пише міськрада.
За даними мерії, окупанти збирають та спалюють тіла вбитих внаслідок російського вторгнення мешканців Маріуполя. Координує роботу цих груп безпосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко.
Останній багато років із прислужниками неодноразово намагався захопити владу, але зрештою йому вдалося стати хіба що директором маріупольського крематорію.
"Масштабу трагедії у Маріуполі світ не бачив із часів існування концтаборів нацистів. Рашисти перетворили все наше місто на табір смерті", – заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
І додає, що моторошна аналогія отримує дедалі більше підтверджень. Це вже не Чечня чи Алеппо, а новий Освенцім та Майданек. Світ має допомогти покарати путінських нелюдів, додав мер Маріуполя Вадим Бойченко.
Ситуація у Маріуполі
- В обложеному окупантами Маріуполі продовжуються запеклі бої, авіація РФ бомбардує місто, жителі залишилися без їжі, води та медикаментів. Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки.
- Російські окупанти обстрілами майже повністю зруйнували Маріуполь, 90% інфраструктури міста не підлягає відновленню або підлягає частково, повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
- Російські окупанти обстріляли з моря цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, якому раніше не дали відійти від причалу заблокованого ними Маріуполя. В результаті одного з членів екіпажу було поранено, а судно спалахнуло.
- Полк "Азов" раніше повідомив, що не може піти з міста, тому що на розтерзання рашистам залишаться понад 100 тисяч мирних громадян
- 5 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що його колега з Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган особисто домовляється з лідером Росії Володимиром Путіним про вивезення з блокованого Маріуполя поранених та тіл загиблих захисників міста. Переговори про це почалися ще 31 березня, але поки що безрезультатно.