Окупанти намагалися спалити зґвалтованих жінок на Київщині – Арестович

Радник голови ОП розповів, що ворожі війська знущалися з мешканців окупованих міст і вбивали їх пострілами в потилицю

Арестович розповів про звірства окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані. Українські правоохоронці врахують усі факти злочинів – за кожне знайдуть відповідача.

Про це розповів радник голови ОП Олексій Арестович.

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"Це спеціальне звернення, спрямоване на те, щоб світ звернув увагу на злочини проти людства, скоєні російськими військами в Бучі, Ірпені та Гостомелі. Ці міста, які були звільнені, є картинкою з апокаліптичного фільму жахів", – сказав він.

Серед жертв окупантів є:

зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити,

вбиті представники місцевого управління,

вбиті діти, люди похилого віку, чоловіки.

За словами Арестовича, у багатьох з них зав'язані руки, є сліди тортур. Люди вбиті пострілами в потилицю, а

"про такі речі, як пограбування, – говорити нічого".

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Радник голови ОП додав, що правоохоронні органи України та міжнародні кримінальні суди врахують усі звірства окупантів і жодний злочин не залишиться безкарним.

Як окупанти вбивали мешканців міста

У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, яким по 14 років.

На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило, що вони беззбройні. Крім того, у селі Новий Биків перед танками поставили дитячі коляски.