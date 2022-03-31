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Окупанти намагаються створити "республіки" на тимчасово захоплених територіях – Генштаб

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31 березня, 07:46
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Розпочалася тридцять шоста доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню
Росіяни хочуть змусити місцеве населення окупованих територій перейти на бік РФ
Росіяни хочуть змусити місцеве населення окупованих територій перейти на бік РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

РФ планує сформувати на тимчасово зайнятих територіях України окупаційні органи влади. Для реалізації сценарію щодо створення на території Херсонської області чергової псевдореспубліки задіяли співробітників Федеральної Служби безпеки РФ. Вони проводять "роз’яснювальну роботу" з місцевими органами влади та населенням.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.

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"За наявною інформацією, на території РФ здійснюється відбір співробітників силових структур, прокуратур та судів, які в подальшому будуть направлені на територію України", – йдеться у повідомленні.

Для реалізації сценарію щодо створення на території Херсонської області чергової псевдореспубліки відзначається робота співробітників Федеральної Служби безпеки Російської Федерації, 652-ї групи інформаційно-психологічних операцій та офіцерів 12-го головного управління Генштабу РФ.

Основним напрямком діяльності зазначених підрозділів є проведення "роз’яснювальної роботи" з місцевими органами влади та населенням. Інформаційний супровід здійснюється шляхом демонстрації відеосюжетів з підставними особами.

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Морально-психологічний стан військових РФ

Морально-психологічний стан військ противника залишається низьким та має тенденцію до погіршення.

"За наявною інформацією, у підрозділах 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу, у зв’язку з невиконанням наказу щодо ведення бойових дій, від посад усунуто двох командирів взводів. Для проведення роз’яснювальної роботи, до району виконання бойових завдань БТГр частини в Ясинівці Донецької області, заплановано прибуття заступника командира бригади з воєнно-політичної роботи", – йдеться у повідомленні.

У з’єднаннях та частинах Балтійського флоту, зокрема 79-ї окремої мотострілецької бригади 11-го армійського корпусу, відзначаються численні випадки відмови від подальшого проходження служби та небажання підписувати контракти військовослужбовцями строкової служби.

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Перегрупування підрозділів

На території Республіки Білорусь зафіксовано переміщення військової техніки Збройних Сил Російської Федерації, ймовірно, з метою перегрупування підрозділів, а також створення резерву для поповнення втрат в живій силі, озброєнні та техніці угруповань, що діють на території України.

На залишених ворогом територіях Київської області фіксуються непоодинокі випадки мінування території та будівель місцевих жителів.

Відбиття ворожих атак

"Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх напрямках противник успішно стримується Збройними Силами України, на окремих – наші війська здійснюють успішні контратаки", – йдеться у повідомленні.

Українські захисники на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбили 5 ворожих атак. Наші воїни знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем. Противник зазнав втрат і у живій силі.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено 7 повітряних цілей – 4 літаки, БПЛА та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога.

Генштаб оновив дані про втрати РФ

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України станом на 30 березня сягнули 17 300 осіб, а також ЗСУ знищили 1723 броньовані машини окупантів та 605 танків. Про це пише пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.03 орієнтовно склали:

  • особового складу – 17 300 осіб,
  • танків ‒ 605 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1723 од,
  • артилерійських систем – 305 од,
  • РСЗВ – 96 од,
  • засобів ППО – 54 од,
  • літаків – 131 од,
  • гелікоптерів – 131 од,
  • автомобільної техніки – 1184 од,
  • кораблі /катери – 7 од,
  • цистерн з ПММ – 75,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81.
  • Спеціальна техніка – 21.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – додали у повідомленні.

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Дані на 10:00 30 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
17300
2
Літаки Літаки
131
3
Гелікоптери Гелікоптери
131
4
Танки Танки
605
5
ББМ ББМ
1723
6
Артилерія Артилерія
305
7
Засоби ППО Засоби ППО
54
8
РСЗВ РСЗВ
96
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
75
10
БПЛА БПЛА
81
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1184
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