Окупанти ракетами пошкодили злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту

Її подальше використання неможливе

Окупанти потрапили ракетою по злітно-посадковій смузі аеропорту. / Фото: Колаж: Сьогодні

Оперативне командування "Південь" повідомило, що внаслідок ракетної атаки по Одещині пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту.

Про це зазначила в Telegram Одеська міська рада.

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Як зазначається, подальше використання злітно-посадкової смуги неможливе.

"Пам'ятайте, що поширення інформації про бойові дії підлягає узгодженню з військовим командуванням та має часові обмеження", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь. Мешканці міста бояться виходити з бомбосховищ через дії ворога.

Пізніше голова Одеської ВОА Максим Марченко повідомив, що внаслідок ракетного удару по Одеському аеропорту поранених та загиблих немає. Ракети випустили з території тимчасово окупованого Криму БРК "Бастіон".

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