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Генштаб ЗСУ: Ворог намагається прорвати оборону на Курахівському напрямку

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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1 травня, 07:55
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Йде 67-а доба героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню
Військові РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Військові РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Триває ведення повномасштабної збройної агресії РФ проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні. Для нарощування темпів наступальної операції командування збройних сил Російської Федерації продовжує вживати заходів з посилення ударного потенціалу своїх військ. До прикордонних з Україною районів залізничними шляхами перекидається зняте зі зберігання у Західному, Центральному, Східному військових округах та північному флоті озброєння і військова техніка.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Суттєвих змін у ситуації на зазначених напрямках не відбулося.

Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують прикриття кордону у Брестській та Гомельській областях.

Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України з території Республіки Білорусь, а також здійснення противником провокацій на зазначеній ділянці державного кордону України.

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На Сіверському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріли позицій наших військ з території Брянської області.

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати авіаційні удари та вогневе ураження артилерією по Харкову. Окупанти проводять наступальні дії у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Триває посилення ударного угрупування противника. До визначених районів переміщено до 300 одиниць озброєння і військової техніки та прибуло близько тисячі мобілізованих осіб з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

З метою протиповітряного прикриття ворожих військ у чотирьох визначених районах противник розгорнув два зенітно-ракетних дивізіони озброєних ЗРК "Бук-М2" та ЗРК "Тор-М".

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На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання військ противника веде активні дії уздовж всієї ділянки лінії зіткнення. Ворог намагається здійснювати авіаційні удари та вогневе артилерійське ураження позицій наших військ.

На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку Кримки та Олександрівки.

На Попаснянському напрямку окупанти проводять штурмові дії у напрямку Новотошківське – Оріхове. Закріплюються на досягнутих рубежах. З метою недопущення маневру наших сил і засобів здійснюють їх блокування у визначених районах.

На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, ворог намагається прорвати оборону наших підрозділів у напрямку Оленівка – Новомихайлівка.

На Південнобузькому напрямку противник веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на міста Миколаїв і Кривий Ріг.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони уражено дев’ять повітряних цілей: два літака Су-25 та сім БпЛА.

Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено вісім танків, одну артилерійську систему, двадцять чотири одиниці бойової броньованої техніки, одну спеціальну машину та п’ять автомобілів (два паливозаправники включно).

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Засоби ППО 80
Засоби ППО
8
РСЗВ 151
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 245
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1709
Транспорт
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Герої не вмирають!

Зупинив ворога на блокпості тероборони… Блоха Юрій Ігорович - молодший лейтенант ЗСУ (доброволець), начальник забезпечення блокпостів Баштанського батальйону тероборони (Миколаївщина), до війни - футбольний тренер... Разом з побратимами зупинив техніку ворога, вступивши в бій на блокпості. Загинув від куль російських окупантів. Йому було 33 роки. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Хроніка агресії
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Жорсткі наслідки
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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