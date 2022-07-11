Окупанти "змінили" найбільш смертоносний для себе напрямок – Генштаб

Українські військові продовжують завдавати ударів по російських окупантах. Зокрема, Збройні сили України вже знищили 3828 бойових броньованих машин ворога.
Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.
Яка ситуація
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 37 400 (+100) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1645 (+4) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 3828 (+5) од.;
- артилерійських систем – 838 (+4) од.;
- РСЗВ ‒ 247 (+0) од.;
- засоби ППО ‒ 109 (+1) од.;
- літаків – 217 (+0) од.;
- гелікоптерів – 188 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 676 (+0);
- крилаті ракети ‒ 155 (+0);
- кораблі/катери ‒ 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2696 (+2) од.;
- спеціальна техніка ‒ 66 (+0).
У Генштабі повідомили, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку. Водночас дані уточнюються.
Раніше в Інституті вивчення війни повідомили про загрозливі плани РФ на Бахмут. Також ми писали про те, що окупанти ганебно втекли в напрямку Мар’їнки.