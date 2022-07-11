Окупанти "змінили" найбільш смертоносний для себе напрямок – Генштаб

ЗСУ знищили вже близько 37 400 російських загарбників

Українські військові знищили 1645 танків ворога / Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Українські військові продовжують завдавати ударів по російських окупантах. Зокрема, Збройні сили України вже знищили 3828 бойових броньованих машин ворога.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 37 400 (+100) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1645 (+4) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3828 (+5) од.;

артилерійських систем – 838 (+4) од.;

РСЗВ ‒ 247 (+0) од.;

засоби ППО ‒ 109 (+1) од.;

літаків – 217 (+0) од.;

гелікоптерів – 188 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 676 (+0);

крилаті ракети ‒ 155 (+0);

кораблі/катери ‒ 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2696 (+2) од.;

спеціальна техніка ‒ 66 (+0).

У Генштабі повідомили, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку. Водночас дані уточнюються.

Втрати окупантів. / Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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Раніше в Інституті вивчення війни повідомили про загрозливі плани РФ на Бахмут. Також ми писали про те, що окупанти ганебно втекли в напрямку Мар’їнки.