Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Обстріли на Донбасі ❓ Деокупація Півдня 🎆 "Бавовна" в Росії 📺
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Окупанти "змінили" найбільш смертоносний для себе напрямок – Генштаб

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 липня, 10:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
ЗСУ знищили вже близько 37 400 російських загарбників
Українські військові знищили 1645 танків ворога
Українські військові знищили 1645 танків ворога / Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Українські військові продовжують завдавати ударів по російських окупантах. Зокрема, Збройні сили України вже знищили 3828 бойових броньованих машин ворога.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

Реклама

Яка ситуація

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 37 400 (+100) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1645 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 3828 (+5) од.;
  • артилерійських систем – 838 (+4) од.;
  • РСЗВ ‒ 247 (+0) од.;
  • засоби ППО ‒ 109 (+1) од.;
  • літаків – 217 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 188 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 676 (+0);
  • крилаті ракети ‒ 155 (+0);
  • кораблі/катери ‒ 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2696 (+2) од.;
  • спеціальна техніка ‒ 66 (+0).

У Генштабі повідомили, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку. Водночас дані уточнюються.

Втрати окупантів.
Втрати окупантів. / Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Реклама

Раніше в Інституті вивчення війни повідомили про загрозливі плани РФ на Бахмут. Також ми писали про те, що окупанти ганебно втекли в напрямку Мар’їнки.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Допомога під час війни
Більше новин
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
"Разом нас багато"
Нас не подолати
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 11 липня
1
Особовий склад 37400
Особовий склад
2
Танки 1645
Танки
3
ББМ 3828
ББМ
4
Артилерія 838
Артилерія
5
Засоби ППО 109
Засоби ППО
6
РСЗВ 247
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 188
Гелікоптери
9
БПЛА 674
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
Транспорт 2696
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Андрій Зотов - старший лейтенант ЗСУ, командир роти 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового походу. У мирному житті - морський біолог антарктичної станції Академіка Вернадського. Дізнавшись про вторгнення РФ, повернувся до України, щоб захищати рідну землю…
Історія героя-полярника
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Рейтинг цін
Скільки коштує житло у новобудовах Києва (грн за м²)
1
Печерський Печерський
90 592
2
Шевченківський Шевченківський
57 791
3
Оболонський Оболонський
54 494
4
Подільський Подільський
51 178
5
Голосіївський Голосіївський
46 989
6
Святошинський Святошинський
36 659
7
Дніпровський Дніпровський
35 882
8
Дарницький Дарницький
35 881
9
Деснянський Деснянський
35 364
10
Солом'янський Солом'янський
31 688
Прогноз 🔑
Грошове питання
Що подорожчає у липні?
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

29.7

Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2157К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1698К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1660К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1150К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
1021К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
871К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
658К
8
Віталій Кличко Віталій Кличко
515К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Юлія Герасимова Юлія Герасимова
449К
У кого найбільший прогрес
Афіша липня

5-31 липня з 10:00

Виставка "Між небом та землею"

7 липня о 20:00

Концерт гурту "КАЗКА"

22 липня о 17:00

Концерт Verka Serduchka
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.8/36.3
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/36.3
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.7/36.15
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.4/37.1
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
36.2/36.7
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.5/36.7
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.4/36.4
8
Універсал Банк Універсал Банк
35.4/36.9
9
OTP Bank OTP Bank
31.95/35.0
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20401.28

Binance Coin (BNB)

228.96

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

50.82

Theta (THETA)

1.16

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
48,90
56,00
36,50
-
50,00
55,00
37,91
-
-
-
35,99
-
-
57,99
36,02
-
51,00
57,00
36,97
-
-
56,99
37,97
-
50,99
57,99
36,77
-
51,00
57,00
35,99
-
50,00
55,00
36,95
Мова грошей
Єврооблігації — облігації, переважно в іноземній валюті. Їх випускають організації, уряди, великі компанії. Приставка "євро" не прив'язана до валюти. Вона свідчить про те, що перші такі облігації випустили саме в Європі, і торги зараз ведуться переважно там.
Haute Couture
Розклад Fashion Weeks

Париж. Франція

3 – 7 липня

Париж. Франція

Маямі. США

14 – 21 липня

Маямі. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 вересня

Нью-Йорк. США

Лондон. Англія

16 – 20 вересня

Лондон. Англія

Мілан. Італія

20 – 26 вересня

Мілан. Італія
Подробиці з модних показів
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
50 Cent, 06.07 — 47 років
50 Cent, 06.07 — 47 років
Том Хенкс, 09.07 — 66 років
Том Хенкс, 09.07 — 66 років
Влад Яма, 10.07 — 40 років
Влад Яма, 10.07 — 40 років
Джесіка Сімпсон, 10.07 — 42 роки
Джесіка Сімпсон, 10.07 — 42 роки
Джорджо Армані, 11.07 — 88 років
Джорджо Армані, 11.07 — 88 років
1 /2
Вибір українців 🚘
Які нові легкові авто купували у червні
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Детальніше
Краще, ніж кіно
Обираємо книгу місяця
Читатиму
Love is... 💙💛
За що ми любимо Вінницю
Водонапірна вежа

Водонапірна вежа

Фонтан «Roshen»

Фонтан «Roshen»

Вареники з вишнею

Вареники з вишнею

Double-decker

Double-decker

Готель «Савой»

Готель «Савой»

Вiдвiдати мiсто після перемоги

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти